La cultura economica dominante in Germania prevede che i governi e le banche centrali debbano legarsi le mani per essere liberi dalla pressione della ricerca del consenso:

i tetti al debito e al deficit e i divieti di salvataggio servono a impostare una politica equilibrata e sana. Ma ora la rigidità di quelle regole sta paralizzando il governo di Berlino, invece di renderlo libero. L’esecutivo guidato dal socialdemocratico Olaf Scholz ha provato a trasferire sessanta miliardi di euro di debito, stanziati per finanziare misure contro il covid che si sono rivelate superflue, a un fondo per la transizione ecologica. Alcuni parlamentari cristianodemocratici della Cdu e dei loro alleati bavaresi della Csu ha presentato un ricorso alla corte costituzionale, che ha bloccato l’operazione.