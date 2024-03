Nel 2022 la criptovaluta, lanciata nel 2008 dal misterioso hacker Satoshi Nakamoto, valeva solo sedicimila dollari. Nel frattempo non è diventata più utile: resta una “non-moneta” basata su una tecnologia, la blockchain, che non è mai diventata utile (e per di più ha un impatto energetico e ambientale insostenibile). La novità è che a gennaio la Securities and exchange commission (Sec, l’autorità di vigilanza della borsa statunitense) ha autorizzato l’emissione di Etf legati ai bitcoin, cioè titoli di solito a rischio contenuto che replicano l’andamento di un paniere di titoli sottostanti. Così il bitcoin è diventato un investimento per grandi fondi e piccoli risparmiatori, non solo per nerd utopisti o amanti del rischio.