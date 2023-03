Tre anni dopo L’architettrice, bellissimo racconto della vita di Plautilla Bricci, artista eccezionale, Melania Mazzucco ci fa scoprire tante altre donne artiste di tutto il mondo e di tutti i tempi, da Artemisia Gentileschi a Elisabetta Sirani, da Sonia Delaunay a Berthe Morisot, da Frida Kahlo a molte altre meno famose. Purtroppo non hanno in comune solo il talento ma anche la difficoltà di esprimerlo, fondamentalmente a causa di pregiudizi universali e secolari. Negli anni venti del novecento, le pittrici si tagliavano i capelli alla garçonne, cioè corti, e sembravano più libere. Ma anche allora potevano quasi solo ritrarre se stesse o altre donne. I capitoli del libro vanno dalla nascita alla vecchiaia, passando per i momenti importanti della vita di una donna: erotismo, matrimonio, gravidanza, maternità, con delle illustrazioni spesso poco allegre. Molte artiste erano, come Plautilla Bricci, figlie di pittori. Non è un caso: gli unici insegnanti che potevano avere erano i padri. Tante li superavano e riuscivano a fare il loro percorso, malgrado tutti gli ostacoli. Self-portrait è un libro prezioso perché ci svela un mondo poco conosciuto e durissimo, quello delle donne che hanno deciso di diventare artiste. ◆