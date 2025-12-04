Vera Worbin è una poeta e scrittrice svedese nata nel 2001. Di recente il suo componimento Four songs è stato messo in musica dalla compositrice Natalie Schäfer ed eseguito dall’orchestra sinfonica di Helsingborg e dal soprano Linnea Nordenback. Questa poesia è uscita nel 2020 sulla rivista Ponton. Traduzione dallo svedese di Dalila Brocchi.