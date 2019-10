Elezioni cruciali per la pace in Mozambico

Il 7 ottobre Anastácio Matavele ha lasciato la sessione di formazione per osservatori elettorali a Xai-Xai, la capitale della provincia di Gaza, nel sud del Mozambico. Matavele, un osservatore esperto, è stato bloccato nella sua auto da uomini che presumibilmente appartenevano a un’unità speciale della polizia, che poi gli ha sparato uccidendolo. Le autorità erano già in difficoltà dovendo spiegare in che modo il registro elettorale di Gaza – una roccaforte del Frelimo, il partito al potere – era arrivato ad avere 300mila iscritti in più di quanti siano gli adulti residenti nella provincia. Ora devono anche spiegare se lo stato ha ucciso un guardiano della democrazia mozambicana.

La morte di Matavele è l’ennesimo motivo di preoccupazione in vista delle elezioni del 15 ottobre. Sono le seste presidenziali e parlamentari dalla fine della guerra civile, che è durata dal 1977 al 1992. E saranno tra le più violente, sostiene Zenaida Machado dell’ong Human rights watch. La campagna elettorale si è svolta sullo sfondo di due conflitti: uno vecchio e l’altro relativamente nuovo.

Il vecchio è quello tra il Frelimo e la Renamo, l’ex guerriglia che ora è il principale partito di opposizione. Dopo il 1992 la fine della guerra civile ha lasciato il posto a una situazione di stallo per lo più pacifica, in cui il Frelimo ha mantenuto il controllo dello stato – che ha costantemente saccheggiato – lasciando però alla Renamo abbastanza consenso e combattenti per mantenere una sua influenza. Ma nel 2013-14, e ancora nel 2015-16, la Renamo ha ripreso gli attacchi in modo da strappare più concessioni al partito al potere.

Nel mese di agosto è stato firmato un accordo di pace tra le due parti. In cambio della deposizione delle armi, la Renamo ha ricevuto promesse di lavoro e pensioni per i suoi ex combattenti, nonché un accordo per dare più poteri alle province, i cui governatori saranno d’ora in poi eletti invece che nominati dal presidente, com’era finora. I negoziatori speravano che l’accordo sarebbe stato il preludio a elezioni pacifiche.