Il punto sul coronavirus in Italia e le misure per contenerne la diffusione

Secondo gli ultimi dati della protezione civile, risalenti all’8 marzo, in Italia le persone contagiate dal nuovo coronavirus (Sars-CoV-2) sono state 7.375, compresi 366 morti e 622 guariti. Tra i 6.387 positivi: 2.180 sono in isolamento a casa, 3.557 ricoverati con sintomi e 650 in terapia intensiva. Rispetto al 7 marzo, i positivi sono stati 1.492 in più, la crescita più significativa registrata nel paese.

Le regioni più colpite sono la Lombardia (3.372 casi), l’Emilia-Romagna (1.097) e il Veneto (623). La situazione più critica si registra nella provincia di Bergamo, dove all’8 marzo si contano 997 casi.

Sabato notte il governo ha approvato un decreto per contenere la diffusione del virus.

In Lombardia e in altre 14 province

Le misure principali riguardano “il contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”.

Il decreto vieta “gli spostamenti, sia in entrata sia in uscita da questi territori, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute”. Il ministero dell’interno ha emanato una direttiva che chiarisce alcuni punti: