I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola. Prevede la promozione di tutti gli alunni, con recupero l’anno successivo delle competenze non acquisite, e due ipotesi per l’esame di maturità. Se si tornerà a scuola entro il 18 maggio, sono previste una prova nazionale d’italiano e una seconda prova messa a punto dalla commissione interna. In caso contrario ci sarà solo una prova orale, che potrebbe svolgersi online.

Le Poste e l’Arma dei carabinieri hanno raggiunto un accordo per la consegna a domicilio della pensione alle persone di età superiore ai 75 anni che ne faranno richiesta.

Nello scorso fine settimana è aumentato il numero di persone sanzionate per non aver rispettato le misure anticontagio (più di 20mila in due giorni). Ieri 11.022 persone sono state multate per aver violato le regole sugli spostamenti, 47 sono state denunciate per falsa dichiarazione e 25 sono state denunciate per violazione della quarantena.

I medici morti dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 sono 87, sette più di ieri.