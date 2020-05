Da giorni si discute del progetto di regolarizzare i lavoratori immigrati a cui è scaduto o che non hanno mai avuto il permesso di soggiorno in Italia. La proposta, fatta dalla ministra dell’agricoltura Teresa Bellanova di Italia Viva e sostenuta da quella dell’interno Luciana Lamorgese (tecnico), dal ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano (Pd) e del lavoro Nunzia Catalfo (Movimento 5 stelle), è inserita nel decreto Rilancio da 55 miliardi di euro, che dovrebbe essere presentato dal governo nelle prossime ore.

La cosiddetta sanatoria ha suscitato diverse critiche, soprattutto di un gruppo di parlamentari del Movimento 5 stelle tra cui Vito Crimi, capo politico del partito e viceministro dell’interno, contrario alla misura che ha detto che la sanatoria potrebbe avere “effetti morali devastanti”. Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri l’11 maggio ha dichiarato che è stato trovato un accordo sulla sanatoria, mentre Crimi e altri esponenti dei cinquestelle hanno rilasciato dichiarazioni che farebbero pensare che l’accordo sulla questione possa saltare all’ultimo momento. Secondo alcuni studi della fondazione Moressa, la misura riguarderebbe circa 500mila persone (200mila badanti e colf e 300mila lavoratori dell’agricoltura) e porterebbe 2,6 miliardi di euro all’anno nelle casse dello stato. Secondo la fondazione Ismu, gli irregolari in Italia sarebbero circa 600mila.

La regolarizzazione è richiesta anche dalle associazioni di categoria degli agricoltori italiani, che temono di non poter svolgere il raccolto per via della mancanza di manodopera straniera. Inoltre, le organizzazioni che si occupano di immigrazione in Italia chiedono che il permesso temporaneo per ricerca lavoro previsto al comma due della bozza duri più di tre/sei mesi, sia valido per almeno un anno e aggiungono che si dovrebbe permettere non solo a braccianti, colf e badanti di regolarizzare la propria posizione, ma a chiunque sia sul territorio italiano senza permesso di soggiorno, innanzitutto per ragioni sanitarie e poi per la ricerca di un lavoro.