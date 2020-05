Stati Uniti

Il 26 maggio quattro poliziotti sono stati licenziati a Minneapolis, nello stato settentrionale del Minnesota, dopo la morte per soffocamento di un afroamericano che stavano arrestando. In un video si vede un poliziotto che immobilizza George Floyd, steso ventre a terra, premendogli con forza un ginocchio sul collo. I familiari di Floyd hanno accusato la polizia di uso eccessivo della forza e razzismo.

Costa Rica

Varie coppie hanno celebrato le nozze nel giorno della legalizzazione dei matrimoni omosessuali, il 26 maggio. Nell’agosto del 2018 la corte suprema aveva dichiarato incostituzionale il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, dando al parlamento diciotto mesi di tempo per modificare la legge. I deputati hanno lasciato scadere il termine senza intervenire, ma a quel punto la legalizzazione è entrata in vigore automaticamente. La Costa Rica è il primo paese dell’America Centrale a legalizzare i matrimoni gay.

Cina

Il 27 maggio la polizia di Hong Kong ha sparato proiettili al pepe per disperdere un centinaio di manifestanti che protestavano contro un progetto di legge locale che punisce il vilipendio dell’inno nazionale cinese. Negli ultimi giorni gli attivisti per la democrazia si sono mobilitati anche contro un progetto di legge sulla sicurezza nazionale, presentato all’assemblea nazionale del popolo a Pechino.

Afghanistan

Il 26 maggio il governo ha liberato novecento prigionieri taliban, nella speranza di convincere i ribelli a prorogare un cessate il fuoco di tre giorni proclamato in occasione della festività islamica dell’Eid al Fitr. I taliban hanno annunciato che nei prossimi giorni libereranno duecento membri delle forze di sicurezza afgane. Il 24 maggio il presidente Ashraf Ghani aveva dato la sua disponibilità ad avviare dei negoziati di pace.

Zambia

In occasione della giornata dell’Africa, il 25 maggio, il presidente Edgar Lungu ha annunciato un’amnistia per 2.984 detenuti. Tra loro ci sono due omosessuali condannati alla fine del 2019 a quindici anni di prigione per aver commesso “atti contro natura”. La condanna di Japhet Chataba, 39 anni, e Steven Samba, 31 anni, aveva causato forti tensioni con l’ambasciatore statunitense Daniel Foote, che in seguito all’episodio era stato richiamato a Washington.

Spazio

Il 27 maggio a Cape Canaveral, in Florida, è previsto il lancio di un missile Falcon 9 dell’azienda privata statunitense SpaceX. In cima ci sarà la navicella Dragon-2, con a bordo due astronauti statunitensi diretti alla Stazione spaziale internazionale. Washington torna così, dopo quasi dieci anni, a lanciare degli astronauti nello spazio dal territorio statunitense. Nei prossimi anni SpaceX prevede missioni intorno alla Luna e a Marte.