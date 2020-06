Il Tamigi è sempre stato uno specchio dei tempi, spiega Lara Maiklem. Maiklem passa le giornata setacciando le rive fangose del fiume alla ricerca di reperti storici, dal vasellame di epoca romana alle pipe di terracotta vittoriane. Ogni periodo dell’anno ha i suoi rifiuti caratteristici: bottiglie di champagne nella prima settimana di gennaio, palloni da calcio in estate. Il 2020 ha lasciato un segno particolare: da quando il covid-19 ha raggiunto il Regno Unito, il fango della riva del Tamigi ha prodotto un abbondante raccolto di guanti di latex.

A febbraio, dall’altra parte del mondo, Gary Stokes ha ormeggiato la sua barca nelle remote isole Soko, a Hong Kong. È su queste spiagge che OceansAsia, l’organizzazione ambientalista gestita da Stokes, registra i livelli di inquinamento da plastica. Stokes è abituato a trovare rifiuti caratteristici del mondo moderno, come le bottiglie di plastica e i sacchetti dei supermercati. Ma quel giorno di febbraio ha trovato qualcosa che ha ha attirato l’attenzione in tutta Hong Kong: settanta mascherine chirurgiche su una striscia di sabbia di cento metri. Stokes ha ripulito la spiaggia, ma quando è tornato quattro giorni dopo le mascherine erano ancora lì, come un’erbaccia ostinata.

Dal Tamigi alle spiagge deserte delle isole Soko, il pianeta è inondato di rifiuti di plastica legati alla pandemia. È difficile trovare dati precisi, ma secondo alcune stime il consumo di plastica monouso negli Stati Uniti potrebbe essere aumentato del 250-300 per cento, spiega Antonis Mavropoulos dell’International solid waste association (Iswa), che rappresenta le organizzazioni per il riciclaggio di 102 paesi. Gran parte di questo aumento è dovuto alla domanda di dispositivi di protezione, come mascherine, visiere e guanti. Secondo le previsioni della Grand view research il mercato delle mascherine usa e getta passerà dai circa 800 milioni di dollari del 2019 a 166 miliardi nel 2020.

Problemi più urgenti

Sono numeri sconvolgenti, ma la protezione personale rappresenta solo una parte del problema. Le misure di isolamento hanno innescato un boom del commercio online. A marzo, quando buona parte degli esercizi commerciali di Europa e Stati Uniti ha interrotto l’attività, circa 2,5 miliardi di clienti hanno visitato il sito di Amazon, con un aumento del 65 per cento rispetto all’anno scorso. Secondo il Peterson institute for international economics, un centro studi di Washington, nel primo trimestre dell’anno i cinesi hanno acquistato online più del 25 per cento dei beni materiali.

Gran parte dei prodotti acquistati in rete è avvolta nella plastica, e del peggior tipo. Spesso le merci sono contenute in imballaggi composti da vari strati. Questo protegge la merce dagli urti durante il trasporto in aereo e nei furgoni, ma rende quasi impossibile il riciclo. Allo stesso tempo, le persone isolate in casa hanno fatto ampio ricorso alle consegne di cibi pronti a domicilio. Le vendite del primo trimestre di Uber Eats, una delle principali applicazioni per la consegna a domicilio negli Stati Uniti, sono aumentate del 54 per cento rispetto all’anno scorso. Ogni porzione di curry o salsa all’aglio in più comporta un incremento dei rifiuti di plastica.

Oltre che dal ricorso massiccio alla plastica monouso, gli ambientalisti sono preoccupati della minore inclinazione della gente a riciclare materiali che possono essere riutilizzati. Ad Atene, per esempio, c’è stato un aumento del 150 per cento della plastica tra i rifiuti indifferenziati, sottolinea Mavropoulos. Le prove raccolte dai membri dell’Iswa suggeriscono che sia una tendenza globale. La riluttanza a riciclare può essere spiegata dal fatto che le persone non vogliono uscire di casa più volte per depositare i rifiuti nei diversi bidoni. O forse la pandemia ha creato problemi più urgenti ai cittadini, rendendoli meno diligenti.

Il covid-19 ha moltiplicato i rifiuti di plastica anche in altri modi. Per esempio, ha fatto crollare il prezzo del petrolio. Dato che è il principale componente della maggior parte dei tipi di plastica, i costi di produzione sono scesi, sottolinea David Xi dell’università di Warwick. Questo ha disincentivato le aziende a usare plastica riciclata. Ma l’aumento dei rifiuti di plastica è dovuto soprattutto al fatto che molte amministrazioni comunali hanno ridotto la raccolta differenziata. Spesso il servizio di raccolta è stato limitato e gli impianti sono stati chiusi per evitare la diffusione del contagio. Molti lavoratori del settore hanno paura che i rifiuti possano essere infetti, dato che il virus può sopravvivere sulla plastica per circa 72 ore.