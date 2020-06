Il messaggio ha avuto molto successo. La sua promessa di riformare il dipartimento di polizia di New York mettendo fine alla politica dello stop-and-frisk (“fermo e perquisizione”), che prendeva di mira in maniera sproporzionata neri e ispanici, era stata accolta in modo molto favorevole. Ma sei anni dopo la vittoria di De Blasio le madri afroamericane hanno ancora paura per i loro figli e il divario tra le due New York non si è ridotto.

Ed Koch, sindaco di New York negli anni settanta e ottanta, era solito rivolgersi ai newyorchesi chiedendo “come sto andando?”, ricevendo in risposta applausi o fischi. Bill de Blasio, sindaco della città dal 2014, non ha adottato la stessa abitudine del suo predecessore. Ma il 4 giugno, durante la recente cerimonia a Brooklyn in ricordo di George Floyd – il nero ucciso dalla polizia a Minneapolis il 25 maggio – De Blasio ha sentito forte e chiaro quello che molti newyorchesi pensano del suo incrollabile sostegno alla polizia locale. Molti dei presenti lo hanno fischiato e gli hanno voltato le spalle durante il suo breve discorso. Alcuni hanno intonato in coro “dimettiti”. Quelli che lo hanno contestato fanno parte della base elettorale che nel 2013 lo aveva fatto vincere.

Di recente, quando sono stati pubblicati online dei filmati che mostravano il comportamento aggressivo della polizia nei confronti di manifestanti pacifici, il sindaco ha difeso gli agenti. A quanto si poteva vedere, gli agenti avevano usato manganelli senza farsi nessuno scrupolo e hanno investito con un suv un gruppo di persone. De Blasio ha fatto poco per calmare le tensioni.

Un cambio di rotta importante per un politico che in passato si è emozionato parlando della possibilità che suo figlio nero finisse nelle mani della polizia. Due eventi potrebbero spiegare questa svolta. Nel 2014 Eric Garner, un uomo armato, è stato ucciso da un agente di polizia che l’ha soffocato prendendo per il collo, una presa teoricamente vietata. Quando un grand jury si era rifiutato d’incriminare l’agente, erano subito cominciate proteste di piazza. Alcune settimane dopo due agenti erano stati uccisi in un’imboscata per mano di un uomo con problemi mentali che cercava vendetta per la morte di Garner. Le forze dell’ordine si erano sentite sotto assedio. Molti agenti avevano voltato la schiena al sindaco durante il funerale di uno degli agenti uccisi. De Blasio era stato poi fischiato durante la cerimonia per la consegna dei diplomi di un’accademia di polizia. Dopo questi eventi il sindaco si è riavvicinato ai vertici della polizia della città. Per licenziare l’agente che aveva ucciso Garner ci sono voluti quasi cinque anni.

Cambio di rotta

Il suo sorprendente sostegno ai metodi aggressivi della polizia ha sorpreso i suoi collaboratori ed ex consiglieri. Più di mille di loro hanno firmato una lettera aperta in cui chiedono a De Blasio di riformare il dipartimento di polizia e di dirottare un miliardo di dollari del suo bilancio verso i servizi sociali. Centinaia di ex e attuali dipendenti hanno marciato partendo dal palazzo municipale di New York in segno di protesta contro la sua gestione dei disordini. Un consigliere comunale vuole organizzare un voto di sfiducia.

A volte il sindaco sembra avere la testa altrove. Nel 2015 ha cercato di lanciare un movimento progressista nazionale e lo scorso anno si è candidato (per ritirarsi poco dopo) alla presidenza degli Stati Uniti. Questi sforzi a livello nazionale lo hanno distratto dal suo lavoro. A quanto pare il sindaco De Blasio si presenta spesso in ritardo a eventi e incontri.