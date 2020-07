Dal 10 luglio l’Italia chiude le frontiere a chi nelle ultime due settimane è stato in tredici paesi considerati a rischio. Il ministro della sanità Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che vieta l’ingresso e il transito alle persone che hanno soggiornato in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e Repubblica Dominicana. Sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per quei paesi. “Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi”, ha detto Speranza.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità nella maggior parte dei paesi le infezioni non sono sotto controllo e a livello globale la pandemia sta accelerando, con il numero dei contagio raddoppiato nelle ultime sei settimane.

Stando ai dati del ministro della salute italiano, il numero giornaliero dei contagi nel paese è salito, 229 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 193), e più della metà sono in Lombardia. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha detto probabilmente prorogherà fino alla fine dell’anno lo stato d’emergenza in scadenza il 31 luglio: palazzo Chigi potrebbe quindi far ricorso a nuovi decreti del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm), strumenti legislativi che non hanno bisogno di passare dal varo delle camere.