Stati Uniti

Il 13 luglio la giudice federale di Washington Tanya Chutkan ha sospeso all’ultimo momento l’esecuzione nell’Indiana di Daniel Lewis Lee, un suprematista bianco condannato a morte nel 1999 per l’omicidio di una coppia e della figlia di otto anni. Si tratta della prima esecuzione federale da 17 anni (altre tre sono previste entro la fine di agosto). Poche ore dopo la corte suprema ha autorizzato la ripresa delle esecuzioni federali, revocando la sospensione decisa dal tribunale di Washington.

Cina-Stati Uniti

Il segretario di stato statunitense Mike Pompeo ha affermato il 13 luglio che le rivendicazioni territoriali di Pechino e lo sfruttamento delle risorse offshore nel mar Cinese meridionale sono “illegali”. Pechino ha definito le dichiarazioni di Pompeo “del tutto infondate”. Nel 2016 la Corte permanente di arbitrato dell’Aja ha stabilito che la pretesa della Cina di avere “diritti storici” sulla zona non ha basi legali. Pechino rivendica la quasi totalità degli isolotti del mar Cinese meridionale al largo della Malaysia, del Vietnam, delle Filippine e del Brunei.

Cina

Il 13 luglio il governo ha schierato l’esercito per cercare di contenere le alluvioni che hanno causato almeno 141 morti o dispersi lungo il bacino del fiume Chang Jiang, il fiume Azzurro, nell’est del paese. La situazione è particolarmente grave intorno al lago Poyang, dove alcune dighe hanno ceduto. Nella regione non pioveva così tanto dal 1961.

Canada

Il 13 luglio il primo ministro Justin Trudeau ha riconosciuto di aver commesso un errore partecipando alle trattative per un contratto governativo da più di 500 milioni di euro all’associazione benefica We Charity, che in passato ha retribuito la madre, il fratello e la moglie per la partecipazione ad alcuni eventi. L’opposizione conservatrice ha chiesto l’apertura di un’inchiesta.

Brasile

L’emittente Tv Globo ha trasmesso il 13 luglio un video che mostra un poliziotto mentre immobilizza una donna nera di 51 anni calpestandole con forza il collo. L’episodio si è verificato il 30 maggio alla periferia sud di São Paulo. Il governo dello stato di São Paulo ha fatto sapere che i due poliziotti coinvolti sono stati sospesi e che è stata aperta un’inchiesta.

Mali

Il 13 luglio il governo ha scarcerato una ventina di organizzatori delle manifestazioni che chiedevano le dimissioni del presidente Ibrahim Boubacar Keïta, arrestati la settimana scorsa. Undici persone sono morte tra il 10 e il 12 luglio nella repressione delle proteste. Le Nazioni Unite hanno condannato l’uso eccessivo della forza contro i manifestanti.