L’Italia ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre. Il senato ha approvato la risoluzione di maggioranza con 157 voti a favore e 125 contrari il 28 luglio. Intervenendo in parlamento, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha detto che il “virus continua a circolare” e per questo ha definito “inevitabile” la proroga.

Lo stato di emergenza, tra le altre cose, permette di bloccare i voli da e per i paesi ritenuti a rischio, di limitare gli ingressi in Italia e di istituire delle zone rosse nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Inoltre, la proroga riguarda anche il telelavoro.