Il senato ha dato il via libera al processo contro l’ex ministro dell’interno e leader della Lega Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e omissione di atti di ufficio per aver impedito per venti giorni lo sbarco di 107 persone nell’agosto del 2019 soccorse dalla nave spagnola Open Arms. La giunta per le immunità parlamentari del senato aveva espresso parere negativo al processo lo scorso maggio, ma l’aula ha deciso in senso contrario e ha dato il via libera all’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini con 149 voti favorevoli.

I contrari sono stati 141. Hanno votato a favore della relazione della giunta (e quindi contro il processo) i senatori della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d’Italia, mentre hanno votato contro (e quindi a favore del processo) quelli del Movimento 5 stelle, del Partito democratico, di Liberi e uguali e di Italia Viva. Determinante è stata la decisione di Italia Viva che ha votato per autorizzare il processo, mentre durante il voto della giunta per le immunità non aveva partecipato al voto, determinando il parere negativo della giunta. Questa volta il partito di Matteo Renzi ha votato a favore dell’autorizzazione.

L’ong spagnola protagonista del caso ha commentato la decisione del senato dicendo: “Il processo sarà un’occasione importante per ristabilire la verità dei fatti e per riaffermare, una volta per tutte, l’inviolabilità delle leggi internazionali e nazionali che regolano la nostra convivenza civile e che hanno permesso alle democrazie europee di non ripetere gli errori tragici del passato”.

Valentina Brinis, operatrice dell’ong, ha dichiarato: “Vogliamo solo che venga fatta chiarezza su quanto è accaduto in quei giorni in cui abbiamo atteso in condizioni disumane di ricevere un luogo sicuro di sbarco. È importante che se ne discuta in un aula di tribunale perché solo qui potranno emergere tutti gli elementi utili a ripristinare la messa in atto di procedure previste dalle convenzioni internazionali. Ricordiamo che per arrivare a questo punto abbiamo lottato (nel vero senso della parola) legalmente mentre la nave era a poche miglia da Lapedusa con a bordo oltre 150 persone”. Non è comunque detto che Salvini andrà a processo per il caso Open Arms, il tribunale dei ministri dovrà trasmettere tutti gli atti al tribunale ordinario del capoluogo competente per il territorio, che per il caso Open Arms è quello di Palermo. La procura di Palermo deciderà se chiedere un rinvio a giudizio.

Salvini sarà processato anche per il caso Gregoretti, un caso simile avvenuto nel luglio 2019, quando 116 migranti soccorsi dalla nave militare rimasero fuori dal porto di Augusta per tre giorni. L’accusa è sempre quella di sequestro di persona.