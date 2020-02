Tutto quello che c’è da sapere sul caso Gregoretti

Il 12 febbraio l’aula del senato dovrà decidere se concedere al tribunale dei ministri di Catania l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell’interno, accusato di sequestro di persona aggravato (in violazione dell’articolo 605, commi primo, secondo – punto 2 – e terzo del codice penale) per aver impedito a 131 persone di sbarcare in Italia dopo essere state soccorse dalla nave della guardia costiera italiana Gregoretti nel luglio del 2019. La giunta per le immunità e le autorizzazioni a procedere del senato ha già autorizzato il procedimento, grazie a un inaspettato voto favorevole della Lega, il 20 gennaio. Il 12 febbraio sarà quindi paradossalmente una leghista, la senatrice Erika Stefani, a illustrare la decisione presa dalla giunta. Si prevede un intervento di Salvini in aula, che proverà a difendersi.

È la seconda volta che il senato è chiamato a esprimersi su una questione simile: era infatti successo già nel caso della nave Diciotti nel febbraio del 2019. All’epoca il Movimento 5 stelle, che era al governo insieme alla Lega, aveva deciso di non dare l’autorizzazione a procedere al tribunale dei ministri. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e i ministri cinquestelle avevano detto di aver condiviso la decisione del ministro dell’interno di bloccare equipaggio e passeggeri della nave Diciotti nell’agosto del 2018. Nel caso della nave Gregoretti, invece, il Movimento 5 stelle ha dichiarato di voler autorizzare il procedimento contro l’ex ministro, insieme al Partito democratico, a Liberi e uguali (Leu) e a Italia Viva. La Lega, che nella giunta per le immunità aveva votato a favore del procedimento, invece lascerà l’aula e non parteciperà al voto.