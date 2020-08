Nel pomeriggio del 4 agosto, intorno alle 18 ora locale, una doppia esplosione si è verificata a Beirut, in Libano. La zona interessata, con interi edifici sventrati e detriti ovunque, è quella del porto della capitale.

Secondo il ministro della salute libanese Hamad Hasan sono morte almeno cento persone e quattromila sono rimaste ferite. Il ministro dell’interno Hassan Diab ha detto che a esplodere sarebbe stato un deposito dove erano conservate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, un composto chimico usato come fertilizzante ma anche per produrre esplosivi. Il presidente libanese Michel Aoun ha dichiarato che la sostanza era stata sequestrata sei anni fa e che poi era stata lasciata nel magazzino del porto.

L’agenzia di stampa Reuters, che cita fonti anonime vicine alle indagini, dice che all’origine dell’esplosione potrebbe esserci stata una “negligenza”. L’incendio sarebbe stato causato da alcuni lavori di saldatura in corso nel magazzino dov’era conservato il nitrato di ammonio. Inoltre, nei mesi scorsi alcuni ispettori avrebbero stabilito che il materiale non era conservato in modo sicuro, ma “non è stato fatto niente” per risolvere il problema.