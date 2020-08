Più di 600 episodi di violenza contro operatori sanitari, pazienti e strutture mediche sono stati registrati nel contesto della pandemia di covid-19, ha denunciato in un comunicato il Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr). Secondo il Cicr, queste cifre sono tanto più preoccupanti in quanto riflettono solo casi noti, ma il numero di casi reali è senza dubbio molto più alto.

Tra l’inizio di febbraio e la fine di luglio, il Cicr ha registrato un totale di 611 incidenti, atti di violenza, molestie e discriminazioni in più di quaranta paesi. In oltre il 20 per cento dei casi si è trattato di aggressioni fisiche, nel 15 per cento di atti di discriminazione basati sulla paura e nel 15 per cento di attacchi o minacce verbali. Degli attacchi diretti contro una persona, il 67 per cento ha preso di mira gli operatori sanitari, il 22 per cento i feriti, i malati o i sospettati di essere malati.

“Gli atti di violenza commessi contro operatori sanitari e pazienti sono spesso motivati ​​dalla paura di contrarre il virus e dalla mancanza delle conoscenze di base sul covid-19”, ha spiegato Esperanza Martinez, capo dell’Unità sanitaria del Cicr. La maggior parte delle azioni commesse da pazienti o da parenti di pazienti erano legate a rimostranze in seguito alla morte di un famigliare o per essere stati costretti, a causa di restrizioni legate al covid-19, a rinunciare ai riti funebri.

“La crisi ha messo in pericolo gli operatori sanitari in un momento in cui erano maggiormente necessari”, ha dichiarato Maciej Polkowski del Cicr.