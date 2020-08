Epidemie

Il 25 agosto l’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che l’Africa è libera dalla poliomielite, grazie a un’efficace campagna di vaccinazione dei bambini. Gli unici paesi al mondo in cui la malattia è ancora presente sono il Pakistan e l’Afghanistan. Lo stesso giorno la Repubblica Democratica del Congo ha proclamato la fine di un’epidemia di morbillo che negli ultimi 24 mesi ha causato la morte di più di settemila bambini di meno di cinque anni.

Russia-Germania

Il Cremlino ha escluso il 25 agosto la possibilità di un’inchiesta sul presunto avvelenamento di Aleksej Navalnyj in quanto la presenza di veleno nel suo organismo non sarebbe stata provata. Il giorno prima i medici che hanno in cura a Berlino l’oppositore russo avevano sostenuto l’ipotesi dell’avvelenamento. Navalnyj è ricoverato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.

Stati Uniti

Il 25 agosto la madre di Jacob Blake, l’afroamericano di 29 anni rimasto gravemente ferito a causa dei colpi sparati da alcuni poliziotti a Kenosha, nel Wisconsin, ha lanciato un appello alla calma e ha chiesto ai manifestanti di evitare violenze. Blake, che era intervenuto per sedare una lite, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco alla schiena sparati dagli agenti mentre rientrava nella sua automobile, dove c’erano la moglie e tre figli. L’uomo resterà quasi sicuramente paralizzato.

Sudan-Stati Uniti

Il segretario di stato statunitense Mike Pompeo ha effettuato il 25 agosto una storica visita a Khartoum, la prima di un capo della diplomazia di Washington dal 2005. Pompeo ha incontrato Abdallah Hamdok, primo ministro di un governo di transizione incaricato di portare il paese alle elezioni nel 2022. Hamdok ha escluso la possibilità di una normalizzazione delle relazioni diplomatiche con Israele durante la transizione.

Cina

Il 26 agosto due parlamentari d’opposizione di Hong Kong, Lam Cheuk-ting e Ted Hui, sono stati arrestati per aver partecipato ad alcune manifestazioni antigovernative nel luglio 2019. I due politici, membri del Partito democratico, hanno spesso criticato le autorità di Pechino e quelle locali al consiglio legislativo di Hong Kong. La polizia ha arrestato anche altre 14 persone.

Turchia-Grecia

Il 26 agosto il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha annunciato che Ankara non farà alcuna concessione alla Grecia nella disputa causata dalle esplorazioni turche per il petrolio e il gas nel Mediterraneo orientale. Intanto, sono cominciate a sud di Creta e Cipro alcune esercitazioni militari congiunte tra Grecia, Cipro, Francia e Italia.