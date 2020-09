Mentre i morti per covid-19 nel mondo hanno superato quota 890mila (e si tratta solo delle vittime ufficiali, senza contare chi è sfuggito ai test o i sospetti che alcuni paesi dichiarino meno contagi rispetto alla realtà), l’India è ormai chiaramente il nuovo focolaio mondiale: con più di 4,2 milioni di contagi è il secondo paese al mondo per infezioni dopo gli Stati Uniti, ma il governo continua l’allentamento delle misure restrittive. Da lunedì 7 settembre, per esempio, la metropolitana di New Delhi è nuovamente in funzione. I treni erano stati fermi per 169 giorni, dal lockdown proclamato il 25 marzo.