Il governo del Regno Unito ha annunciato che inasprirà le sanzioni per chi non rispetta le restrizioni per contrastare il covid-19. I nuovi casi giornalieri nel paese sono più di quattromila e quindi, dal 28 settembre, scatteranno multe di mille sterline per chiunque non si autoisoli se positivo al virus o a contatto con un infetto. In caso di recidiva la sanzione sale a diecimila sterline. A circa 10 milioni di persone nell’Inghilterra centrale e settentrionale è già stato vietato di incontrarsi con chiunque al di fuori della loro famiglia, mentre pub e ristoranti devono chiudere alle 22. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, sta lavorando per applicare restrizioni simili anche nella capitale britannica.

Per 850mila abitanti della regione di Madrid, dal 21 settembre e per i prossimi quattordici giorni,scatta un nuovo lockdown. Uscire di casa sarà consentito solo per andare a lavoro, in farmacia o a scuola. Sono interessati i quartieri e comuni a sud della capitale spagnola, i parchi sono stati chiusi, mentre negozi, bar e ristoranti lavorano con il 50 per cento della capacità. Sono stati vietati anche gli incontri in gruppi di più di sei persone. Non si tratta di un ritorno al lockdown della primavera scorsa: il 19 settembre il premier Pedro Sánchez ha assicurato “di non prendere in considerazione la serrata del paese”.