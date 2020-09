In Iran le vittime del covid-19 sono più di 25mila, il numero più alto tra i paesi del Medio Oriente, e i contagi continuano ad aumentare. Gli 80mila nuovi casi positivi registrati negli ultimi trenta giorni hanno portato il totale a più di 436mila. Secondo il ministro della salute è inevitabile una terza ondata di contagi, peggiore delle precedenti a causa dei limiti dell’assistenza medica. Le autorità sanitarie hanno esortato la popolazione a rispettare le misure di prevenzione per contenere la diffusione del virus, mentre il presidente Hassan Rouhani ha scritto sul suo sito ufficiale che in caso di una terza ondata sarà costretto a introdurre nuove restrizioni.