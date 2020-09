Un milione di morti per covid-19: secondo l’Afp sono già stati superati, mentre la Johns Hopkins University tiene il contatore fermo a 997mila. Dall’11 gennaio 2020, quando in Cina è stata registrata la prima vittima ufficiale del nuovo virus, è passato meno di un anno. I contagi totali sono più di 33 milioni. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il bilancio potrebbe raddoppiare se i paesi non lavoreranno in modo unito per contrastare la diffusione del virus. “Un milione è un numero terribile”, ha detto Michael Ryan, direttore dell’Oms per le emergenze.