Iraq

Il 15 febbraio alcuni razzi hanno colpito Erbil, nel Kurdistan iracheno, uccidendo un contractor civile straniero e ferendone altri cinque, oltre a un soldato statunitense. I razzi hanno colpito la zona dell’aeroporto, dove c’è anche una base della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti. L’attacco è stato rivendicato da un gruppo poco conosciuto, Awliyaa al Dam (o Brigate dei guardiani del sangue).

Turchia-Iraq-Stati Uniti

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha accusato il 15 febbraio gli Stati Uniti di sostenere i “terroristi” curdi, dopo che il giorno prima aveva denunciato la presunta esecuzione, nel nord dell’Iraq, di 13 prigionieri turchi da parte del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Intanto, il ministero dell’interno turco ha annunciato l’arresto, in un’operazione condotta in varie città del paese, di 718 persone sospettate di avere legami con il Pkk.

Spagna

Il 16 febbraio la polizia ha arrestato il rapper Pablo Hasel in un raid all’università di Lérida, in Catalogna, dove si era rifugiato con decine di sostenitori. Hasel era stato condannato a nove mesi di prigione per aver “esaltato il terrorismo e insultato la monarchia e le forze dell’ordine” su Twitter. Nelle scorse settimane a Barcellona e a Madrid ci sono state manifestazioni di sostegno al rapper, e duecento personalità del mondo della cultura, tra cui il regista Pedro Almodóvar e l’attore Javier Bardem, hanno firmato una petizione in suo favore.

Stati Uniti

La presidente della camera dei rappresentanti Nancy Pelosi ha annunciato il 15 febbraio la creazione di una commissione d’inchiesta indipendente sull’assalto al congresso del 6 gennaio. La commissione indagherà sul comportamento dell’ex presidente Donald Trump ma anche su quello delle forze dell’ordine, “per evitare che un evento del genere possa ripetersi”.

Birmania

Il 16 febbraio la giunta militare ha bloccato internet per la seconda notte consecutiva e intensificato la repressione per cercare di mettere fine alla rivolta popolare contro il colpo di stato del 1 febbraio. Finora sono state arrestate più di 420 persone tra politici, attivisti, medici, studenti e lavoratori in sciopero.

Repubblica Centrafricana

Il 16 febbraio si apre alla Corte penale internazionale dell’Aja il processo contro Patrice-Edouard Ngaïssona e Alfred Yekatom, accusati di crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi tra il 2013 e il 2014 durante la guerra civile nel paese. All’epoca Ngaïssona, che è stato anche ministro dello sport e presidente della federazione calcistica nazionale, e Yekatom, un ex deputato, dirigevano le milizie cristiane antibalaka.

Commercio

La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala è diventata il 15 febbraio la prima donna e la prima africana a dirigere l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Assumerà l’incarico a marzo. Le sue priorità saranno la risposta all’attuale pandemia e a quelle future, la questione delle sovvenzioni alla pesca e il rafforzamento dell’ufficio giuridico dell’organizzazione.