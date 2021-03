Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato nuove ordinanze per contrastare la pandemia di covid-19, che andranno in vigore da lunedì 29 marzo (per il Lazio a partire dal 39 marzo) e dureranno almeno fino al 6 aprile, il martedì dopo Pasqua.

La revisione delle restrizioni è stata decisa dopo che l’indice Rt (quante persone possono essere contagiate da una sola persona in media e in un certo periodo di tempo) è passato a 1,08 contro l’1,16 della scorsa settimana, secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della salute.

Fino al 30 aprile non sono previste zone né gialle né bianche ma solo rosse o arancioni. Durante le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, tutta Italia sarà comunque in zona rossa, con spostamento consentito all’interno della stessa regione a un massimo di due persone e una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le 22. Dopo Pasqua asili nido, elementari e prima media saranno aperte anche in zona rossa.