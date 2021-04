Ecuador

Il conservatore ed ex banchiere Guillermo Lasso, 65 anni, è il nuovo presidente. Nel secondo turno delle elezioni presidenziali che si è svolto l’11 aprile ha ottenuto il 52,5 per cento dei voti, sconfiggendo il candidato socialista Andrés Arauz. Al primo turno Arauz aveva ottenuto il 32,7 per cento dei voti, contro il 19,7 per cento di Lasso. L’insediamento è previsto il 24 maggio.

Iran

L’11 aprile Ali Akbar Salehi, capo dell’Organizzazione iraniana dell’energia atomica, ha affermato che l’incidente avvenuto in mattinata all’impianto elettrico della centrale nucleare di Natanz è la conseguenza di un “attacco terroristico”, senza fornire ulteriori dettagli. Secondo alcuni mezzi d’informazione israeliani, si è trattato di un’azione di sabotaggio informatico compiuta da Israele. Il ministero degli esteri iraniano ha promesso “vendetta”.

Yemen

Almeno settanta persone sono morte il 10 e l’11 aprile nei combattimenti tra le forze governative e i ribelli huthi nella regione strategica di Marib. A febbraio gli huthi, sostenuti dall’Iran, hanno lanciato un’offensiva per impadronirsi della regione, che è l’unica ancora controllata dalle forze governative nel nord del paese. Le forze governative hanno l’appoggio dell’aviazione della coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita.

Kirghizistan

L’11 aprile il 79 per cento degli elettori ha approvato un referendum di revisione costituzionale che rafforza i poteri del presidente e permette all’attuale capo dello stato, Sadyr Japarov, di candidarsi a un secondo mandato. Il tasso di partecipazione è stato di appena il 37 per cento. Japarov, 52 anni, è arrivato al potere nell’ottobre scorso in seguito a una rivolta popolare contro il presidente Sooronbay Jeenbekov.

Germania

L’11 aprile Markus Söder, presidente regionale della Baviera e leader dell’Unione cristianosociale (Csu), ha annunciato la sua candidatura alla successione della cancelliera Angela Merkel nelle elezioni legislative del 26 settembre. Söder sfiderà Armin Laschet, presidente del Nord Reno-Westfalia e leader dell’Unione cristianodemocratica (Cdu), per la guida dell’alleanza conservatrice Cdu-Csu. Una decisione definitiva sarà presa nelle prossime settimane.

Stati Uniti

Centinaia di manifestanti si sono scontrati con la polizia la sera dell’11 aprile a Minneapolis dopo che un afroamericano di 20 anni, Daunte Wright, è stato ucciso dalla polizia in seguito a un controllo per violazione del codice della strada. Wright sarebbe stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre cercava di risalire in auto per sfuggire all’arresto. A Minneapolis è in corso il processo a Derek Chauvin, il poliziotto accusato dell’omicidio di George Floyd.