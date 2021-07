“Lacrime per gli eroi”, titola il quotidiano The Independent, mentre The Times scrive in prima pagina: “La maledizione dei calci di rigore nega all’Inghilterra il suo sogno”. Il Daily Telegraph titola: “Agonia finale. Di nuovo lo strazio dei calci di rigore”. Entrambi usano la foto dell’allenatore inglese Gareth Southgate mentre consola Bukayo Saka, che ha sbagliato il rigore decisivo. Stessa immagine anche per la prima pagina del quotidiano The Guardian, che titola: “So close”. “Era quasi fatta, stavamo per assaporarne la dolcezza. Ma, non dimentichiamolo, è stata dolce lo stesso”, scrive Barney Ronay, il capo della redazione sportiva del quotidiano britannico. “L’Italia ha vinto meritatamente, è una bella squadra che ha giocato un calcio divertente ed è stata brava a rimontare lo svantaggio iniziale”. Per l’Inghilterra, conclude Barney, non c’è però solo la delusione per l’unica finale in un torneo internazionale raggiunta dalla nazionale di calcio in 55 anni (dopo quella vinta ai Mondiali del 1966 contro la Germania). Mentre le sconfitte degli anni passati sono state accolte con rabbia, recriminazioni e lacrime, quest’ultima lascia almeno sperare che “non sia la fine”, ma l’inizio di un ciclo per una nazionale giovane.