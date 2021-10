Mondoascolti, la rassegna dei “documentari da sentire”, torna a esplorare il mondo. Come sempre si ascolteranno alcuni capolavori dell’audio internazionale con i sottotitoli in italiano proiettati sullo schermo. Il posto migliore del mondo racconta la storia di Evgeny, che per anni ha cercato di tornare a vivere a Černobyl dopo il disastro nucleare del 1986; in Sterben nach plan seguiamo l’anziana coppia formata da Gerda e Hubert nell’ultimo viaggio della loro vita verso la Svizzera per ottenere l’eutanasia; e Ghost elephant of Lisima spiega come la scoperta di un branco di elefanti potrebbe determinare la salvaguardia di una delle aree meno contaminate del pianeta.

Ma la novità di quest’anno è che la rassegna darà largo spazio anche al panorama italiano, con incontri dedicati ad alcuni tra i migliori podcast in circolazione. Sara Poma racconta la storia della prima donna italiana ad aver fatto pubblicamente coming out; John Modupe si occupa di politicamente corretto dal punto di vista di un ragazzo italiano cresciuto in una famiglia di origine nigeriana; Eleonora Sacco e Angelo Zinna porteranno storie che arrivano dall’est; Chiara Sagramola e Giacomo Bagni suggeriranno qual è il modo migliore di scegliere e ascoltare un podcast; Fabrizio Mele spiegherà come nasce il “fenomeno Alessandro Barbero”: un professore di storia medievale che è diventato una stella dei podcast. u

Info La rassegna Mondoascolti è a cura di Jonathan Zenti. Gli audiodocumentari e gli eventi si terranno nel cinema Apollo 3.