Stati Uniti

Il 6 ottobre un giudice federale del Texas, Robert Pitman, ha sospeso temporaneamente una legge che introduce un divieto quasi assoluto di aborto nello stato, accogliendo un ricorso del governo statunitense. Pitman ha affermato che “le donne sono state private del controllo sulle loro vite, garantito dalla costituzione”. Lo stato del Texas ha presentato immediatamente ricorso contro la decisione.

Austria

Il 6 ottobre la procura di Vienna ha annunciato l’apertura di un’inchiesta per corruzione contro il cancelliere Sebastian Kurz e altre nove persone, oltre a tre organizzazioni. Kurz, leader del Partito popolare austriaco (Övp, conservatore), è accusato di aver usato fondi governativi per finanziare alcuni sondaggi d’opinione almeno in parte manipolati.

Germania

Il Partito socialdemocratico (Spd), i Verdi e i liberali dell’Fdp hanno annunciato il 6 ottobre l’apertura delle discussioni preliminari per cercare di formare un governo di coalizione. In caso di successo, il nuovo cancelliere dovrebbe essere il leader socialdemocratico Olaf Scholz. Nelle elezioni legislative del 26 settembre l’Spd ha ottenuto la maggioranza relativa con il 25,7 per cento dei voti.

Germania-Danimarca-Siria

Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre il ministero degli esteri tedesco ha annunciato il rimpatrio dal nord della Siria di otto donne legate al gruppo Stato islamico e di 23 bambini. Nel corso della stessa operazione, condotta con il sostegno logistico dell’esercito statunitense, il governo danese ha rimpatriato tre donne e 14 bambini.

Mali

Secondo fonti mediche e di sicurezza locali, sedici soldati sono rimasti uccisi il 6 ottobre in un attacco condotto da un commando jihadista contro un convoglio militare tra Koro e Bandiagara, nel centro del paese. L’esercito sostiene però che le vittime siano solo nove.

Taiwan

Il 6 ottobre il ministro della difesa Chiu Kuo-cheng ha affermato che le tensioni con la Cina sono ai livelli più alti da quarant’anni e che Pechino potrebbe invadere l’isola entro il 2025. Negli ultimi giorni 150 aerei da guerra cinesi hanno effettuato incursioni nello spazio aereo di Taiwan.

Pakistan

Il 7 ottobre un sisma di magnitudo 5,9 sulla scala Richter ha colpito il Belucistan, nel sudovest del paese, causando almeno venti morti e un centinaio di feriti. La maggior parte delle vittime è stata travolta dal crollo della propria casa. La scossa ha provocato anche alcune frane, che hanno ostruito delle strade ostacolando i soccorsi.

Salute

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha raccomandato il 6 ottobre la somministrazione di un primo vaccino contro la malaria ai bambini che vivono in Africa subsahariana e in altre zone a rischio. Secondo l’Oms, il vaccino potrebbe salvare decine di migliaia di vite.