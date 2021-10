Corea del Nord

Il 19 ottobre l’esercito sudcoreano ha annunciato che la Corea del Nord ha proceduto al lancio di prova di un missile balistico a corto raggio a partire da un sottomarino a Sinpo. Il missile si è inabissato nel mar del Giappone dopo aver percorso circa 450 chilometri e raggiunto un’altezza massima di sessanta.

Etiopia

Il 18 ottobre l’esercito etiope ha condotto alcuni raid aerei su Mekelle, capoluogo della regione dissidente del Tigrai, nel nord del paese, causando almeno tre morti. Secondo l’agenzia di stampa Ethiopian Press, i raid hanno preso di mira alcune infrastrutture per le comunicazioni usate dai ribelli del Fronte popolare di liberazione del Tigrai (Tplf).

Nigeria

Muhammad Bello, portavoce del governo dello stato nordoccidentale di Sokoto, ha affermato il 18 ottobre che almeno 43 persone sono morte nell’attacco a un mercato nel villaggio di Goronyo attribuito a un gruppo criminale attivo nella regione. Dieci giorni fa 19 persone erano rimaste uccise in un attacco a un mercato in un altro villaggio dello stato.

Russia

Il 18 ottobre il governo ha sospeso a tempo indeterminato la sua missione di rappresentanza presso la Nato a Bruxelles e quella dell’alleanza atlantica a Mosca. Il ministro degli esteri Sergej Lavrov ha spiegato che la decisione è legata al ritiro, all’inizio del mese, degli accrediti a otto funzionari russi a Bruxelles accusati di spionaggio.

Ecuador

Il 18 ottobre il presidente Guillermo Lasso ha proclamato lo stato d’eccezione per sessanta giorni in tutto il paese a causa di un’ondata di violenze legata al traffico di droga, mobilitando la polizia e l’esercito. Tra gennaio e agosto sono stati registrati 1.427 omicidi, 55 in più rispetto all’intero 2020.

Stati Uniti

Il governo federale ha presentato il 18 ottobre un ricorso alla corte suprema contro una legge del Texas che ha introdotto un divieto quasi assoluto di aborto. L’avvocato generale degli Stati Uniti ad interim Brian Fletcher afferma nel ricorso che la legge “viola i diritti costituzionali delle donne”. La legge vieta l’aborto a partire dalla sesta settimana di gravidanza, quando molte donne non sanno ancora di essere incinte, e non prevede eccezioni in caso di incesto o stupro.

Stati Uniti

Il 18 ottobre è cominciata a Brunswick, nello stato della Georgia, la selezione della giuria nel processo a tre uomini bianchi coinvolti nell’omicidio, il 23 febbraio 2020, dell’afroamericano Ahmaud Arbery, che stava facendo jogging. Gli imputati sono Gregory McMichael, suo figlio Travis e il loro vicino di casa William Bryan. L’omicidio aveva provocato una serie di manifestazioni antirazziste in tutto il paese nell’estate del 2020.

Stati Uniti

Il generale in pensione ed ex segretario di stato Colin Powell è morto il 18 ottobre in un ospedale di Washington per complicazioni legate al covid-19. Aveva 84 anni. È stato il primo afroamericano a occupare la carica di capo di stato maggiore delle forze armate, dal 1989 al 1993, e quella di segretario di stato, dal 2001 al 2005, all’epoca della presidenza di George W. Bush.