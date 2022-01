Stati Uniti

Il 19 gennaio il senato ha bocciato una riforma elettorale proposta la settimana scorsa dal presidente Joe Biden. L’obiettivo della riforma era modificare le regole del senato in base alle quali per approvare molte leggi è necessaria una maggioranza del 60 per cento. Questo avrebbe favorito l’adozione di due leggi che miravano a garantire l’accesso al voto di tutti i cittadini, armonizzando le norme elettorali al livello federale. Negli ultimi anni molti stati conservatori hanno introdotto riforme che ostacolano di fatto l’accesso al voto, soprattutto per gli afroamericani.

Tonga

Il 20 gennaio, cinque giorni dopo l’eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, sono atterrati nell’arcipelago i primi aerei provenienti dall’Australia e dalla Nuova Zelanda con aiuti umanitari e apparecchiature per le comunicazioni. L’eruzione e il successivo tsunami hanno causato danni consistenti nelle isole, distruggendo molte case e un cavo sottomarino per le comunicazioni. Le vittime accertate sono tre.

Indonesia

Un tribunale di Jakarta ha condannato il 19 gennaio Arif Sunarso, noto come Zulkarnaen, cofondatore del gruppo jihadista Jemaah islamiya, a quindici anni di prigione per il suo ruolo negli attentati di Bali del 12 ottobre 2002, in cui morirono 202 persone, in maggioranza turisti stranieri. Zulkarnaen era stato arrestato sull’isola di Sumatra nel dicembre 2020.

Belgio-Regno Unito-Vietnam

Il 19 gennaio un vietnamita di 45 anni, Vo Van Hong, è stato condannato a quindici anni di prigione da un tribunale belga per aver organizzato un traffico di migranti che ha portato alla morte di 39 suoi compatrioti, trovati morti nel container di un camion nell’ottobre 2019 a est di Londra. Le vittime erano trentuno uomini e otto donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni.

Israele-Palestina

La polizia israeliana ha demolito il 19 gennaio la casa di una famiglia palestinese nel quartiere Sheikh Jarrah, diventato il simbolo della lotta contro l’occupazione a Gerusalemme Est. Il quartiere era stato occupato da Israele nel 1967 e poi annesso. I governi di Francia, Germania, Italia e Spagna hanno contestato in un comunicato congiunto l’espulsione della famiglia palestinese.

Repubblica Democratica del Congo

Il 19 gennaio dieci detenuti sono stati condannati a quindici anni aggiuntivi di reclusione per aver stuprato trentotto donne, tra cui una minorenne, durante una rivolta in una prigione sovraffollata vicino a Lubumbashi, nella provincia sudorientale dell’Alto Katanga. Alcune delle vittime, anch’esse detenute, avevano contratto l’hiv o erano rimaste incinte. Le violenze sono avvenute tra il 25 e il 27 settembre 2020.