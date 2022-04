Ucraina-Russia

Il 28 aprile alcuni missili russi hanno colpito la capitale ucraina Kiev durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Lo stesso giorno il presidente statunitense Joe Biden ha chiesto al congresso 33 miliardi di dollari per l’Ucraina, di cui venti miliardi di aiuti militari e il resto economici e umanitari.

Stati Uniti-Isole Vergini Britanniche

Il 28 aprile Andrew Fahie, primo ministro delle Isole Vergini Britanniche, un territorio d’oltremare del Regno Unito, è stato arrestato in Florida, negli Stati Uniti, con l’accusa di traffico di droga e riciclaggio. Fahie aveva raggiunto un aeroporto a nord di Miami per incontrarsi con dei presunti narcotrafficanti messicani, che in realtà erano agenti della Dea, l’agenzia antidroga statunitense.

Iran

In un rapporto congiunto pubblicato il 28 aprile, le ong Iran human rights (Ihr) e Ensemble contre la peine de mort (Ecpm) affermano che il ricorso alla pena di morte è in forte aumento nel paese. Nel 2021 le esecuzioni sono state almeno 333, con un aumento del 25 per cento rispetto all’anno precedente.

Penisola coreana

Il 29 aprile la polizia di Seoul ha annunciato che due sudcoreani sono stati arrestati con l’accusa di aver trasmesso segreti militari a un agente nordcoreano. Le due presunte spie, che avrebbero ricevuto un compenso in criptomonete, sono un capitano dell’esercito di 29 anni e un uomo d’affari di 38 anni.

Afghanistan

Almeno nove persone sono morte il 28 aprile in due attentati contro dei minibus a Mazar-i Sharif, nel nord del paese, rivendicati dal gruppo Stato islamico. Il 21 aprile dodici persone erano morte nell’esplosione di una bomba in una moschea sciita della città, rivendicata dal gruppo jihadista.

India-Pakistan

Un’ondata di caldo eccezionale ha colpito gran parte dell’India e del Pakistan, causando problemi nelle forniture elettriche e idriche. Nella capitale indiana New Delhi le temperature hanno sfiorato i 46 gradi, un record per il mese di aprile. Dal 2010 più di 6.500 persone sono morte a causa delle ondate di caldo in India.