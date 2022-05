La Somalia è un esempio chiaro della più generale spinta di Erdoğan in Africa, nella sua ricerca di mercati, risorse e influenza diplomatica. Solo vent’anni fa la Ankara era poco interessata all’Africa a sud del Sahara. Guardava invece a ovest e sognava di entrare nell’Unione europea. Ma mano a mano che le relazioni con l’occidente si sono raffreddate, la Turchia si è girata verso sud. Il punto di svolta è stato il 2011, quando Erdoğan, affiancato da imprenditori turchi, funzionari umanitari e associazioni di beneficenza musulmane, ha visitato la Somalia, allora in preda alla siccità e alla guerra civile. La sua visita, la prima di un leader non africano in circa due decenni, ha segnato l’inizio non solo del coinvolgimento della Turchia nel Corno d’Africa, ma di legami più profondi in tutto il continente.

La svolta degli ultimi vent’anni Più significativo ancora della forte presenza della Turchia in Somalia è forse il suo approccio sul campo, favorito dalla comunanza religiosa. “In Somalia uno dei vantaggi di essere turco è che preghi nelle stesse moschee di tutti gli altri”, dice Kadir Mohamud, un imprenditore somalo. Le aziende e le ambasciate non turche tendono a operare dalla “zona verde” sorvegliata intorno all’aeroporto. “Siamo gli unici sul campo”, dice Mehmet Yılmaz, l’ambasciatore turco. Con il suo branco di antilopi nane e una vista mozzafiato sull’oceano Indiano, la sua ambasciata è anche la più estesa della Turchia in tutto il mondo.

L’ospedale Recep Tayyip Erdoğan di Mogadiscio, la capitale della Somalia, porta il nome del presidente della Turchia. Ha 47 letti di terapia intensiva, più di qualsiasi altro nel paese, ma non cura i pazienti affetti da covid-19. “Se lo facessimo, dovremmo isolarli”, spiega Asir Eraslan, il direttore, “e non avremmo abbastanza spazio per occuparci delle vittime delle bombe”. Queste ultime continuano a esplodere, a causa di un’insurrezione di al Shabab, un gruppo affiliato ad ala Qaeda, e degli scontri tra clan rivali.

Nel 2009 la Turchia aveva solo una decina di missioni diplomatiche in Africa. Oggi ne ha 43. Questo lavoro diplomatico ha aiutato le aziende a espandersi. La Turkish Airlines, che nel 2004 volava solo in quattro città africane, oggi ne raggiunge più di quaranta. Il commercio con il continente è cresciuto enormemente, toccando nel 2021 i 29 miliardi di dollari, di cui 11 miliardi con l’Africa subsahariana, un aumento di quasi otto volte rispetto al 2003. Lo stesso vale per l’edilizia, settore in cui le imprese turche stanno scalzando quelle cinesi, aiutate senza dubbio da un calo del denaro prestato dalla Cina. I funzionari turchi calcolano che le imprese turche abbiano completato progetti in Africa per un valore di circa 78 miliardi di dollari, e tra questi ci sono aeroporti, stadi e moschee. Nel 2021 la Tanzania ha assegnato a un’azienda turca un contratto da 1,9 miliardi di dollari per costruire una moderna linea ferroviaria.

Il peso della Turchia sta crescendo anche grazie agli aiuti, in precedenza distribuiti soprattutto attraverso agenzie internazionali come l’Onu, come nel 2003 quando circa il 60 per cento era stato convogliato in questo modo. Nel 2019 la quota era scesa al 2 per cento. Ormai le bandiere turche sono presenti su pacchi di cibo, scuole e pozzi. “La Turchia è nota per offrire assegni in bianco, in particolare quando si ha un disperato bisogno di aiuti economici o militari”, dice Abel Abate Demissie, che lavora per il centro studi britannico Chatham House, ad Addis Abeba, capitale dell’Etiopia.

Sfida militare

Ma c’è anche un impegno meno pacifico. Erdoğan, che non ha esitato a inviare il suo esercito nella complessa guerra civile in Siria, ha anche cominciato a mostrare i suoi muscoli in Africa. Ha inviato, per esempio, soldati turchi e mercenari siriani in Libia per combattere contro Khalifa al Haftar, un signore della guerra sostenuto da Egitto, Francia, Russia ed Emirati Arabi Uniti.

Turchia e Francia, dopo aver litigato in Libia, si sono scontrate anche in Africa occidentale, nel Sahel e nel Maghreb, dove Erdoğan ha sfidato l’influenza francese giocando sull’immagine della Francia come oppressore coloniale. In Somalia, Erdoğan ha affrontato l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, quando il loro battibecco con il Qatar, che è amico del governo turco, è sfociato in una lotta per procura nel Corno d’Africa.