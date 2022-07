Sri Lanka

Nella notte tra il 12 e il 13 luglio il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito alle Maldive a bordo di un aereo militare. Poco dopo migliaia di manifestanti hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Ranil Wickremesinghe, che nel frattempo è stato designato presidente ad interim. Il governo ha proclamato lo stato d’emergenza. Il 9 luglio Rajapaksa era fuggito dal palazzo presidenziale assediato dai manifestanti che da mesi protestano contro la crisi economica e in particolare la carenza di benzina.

Ucraina-Russia

L’esercito ucraino ha annunciato il 12 luglio di aver bombardato un deposito di munizioni a Nova Kachovka, nella regione meridionale di Cherson occupata dalle forze di Mosca, uccidendo cinquantadue soldati russi. Mosca sostiene invece che il bombardamento ha causato sette vittime civili. Il 13 luglio è prevista in Turchia, con la mediazione delle Nazioni Unite, una riunione tra rappresentanti ucraini e russi per discutere della ripresa delle esportazioni di grano passando per il mar Nero.

Croazia-Unione europea

Il 12 luglio il Consiglio dell’Unione europea ha completato gli atti giuridici necessari per l’adozione dell’euro in Croazia, prevista il 1 gennaio 2023. La Croazia diventerà così il ventesimo paese a entrare nell’eurozona. L’ultima era stata la Lituania nel 2015.

Francia-Ruanda

La corte d’assise di Parigi ha condannato il 12 luglio un ex prefetto ruandese, Laurent Bucyibaruta, a vent’anni di prigione per complicità nel genocidio del 1994 in Ruanda, in cui morirono circa 800mila persone tra tutsi e hutu moderati. Bucyibaruta, che all’epoca era prefetto della provincia di Gikongoro, è stato condannato per il suo ruolo in quattro massacri, tra cui quello della scuola di Murambi.

Mali-Costa d’Avorio

Il 12 luglio la Costa d’Avorio ha chiesto l’immediata scarcerazione di quarantanove soldati ivoriani arrestati il 10 luglio all’aeroporto di Bamako, in Mali, con l’accusa di essere dei mercenari. Le autorità maliane sostengono che i soldati si trovassero nel paese senza autorizzazione. Secondo quelle ivoriane, stavano fornendo sostegno logistico alla missione Minusma delle Nazioni Unite.

Panamá

Il presidente Laurentino Cortizo ha annunciato il 12 luglio, dopo quasi due settimane di manifestazioni di protesta, una riduzione del prezzo della benzina. Cortizo ha aggiunto di aver incaricato il governo di mettere a punto un decreto per congelare i prezzi di alcuni prodotti essenziali. Dall’inizio dell’anno il prezzo della benzina è aumentato del 47 per cento, soprattutto a causa della guerra in Ucraina.

Stati Uniti

Il 12 luglio i legali di Twitter hanno presentato una denuncia presso una corte dello stato del Delaware per costringere Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, a rispettare un accordo firmato alla fine di aprile che prevedeva l’acquisizione del social network per 44 miliardi di dollari. Musk si è tirato indietro accusando Twitter di non aver fornito dati credibili sul numero degli account falsi.