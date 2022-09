El País, Spagna

Terremoto in Italia

L’Italia, uno dei paesi fondatori dell’Unione europea, sarà governata da un partito nato sulle orme del fascismo di Mussolini. Nonostante la calcolata moderazione di Giorgia Meloni nelle ultime settimane, l’Europa sta entrando per la seconda volta in un territorio inesplorato: la prima era stata la Brexit e l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Mai prima d’ora un governo dell’Europa occidentale è stato guidato da una destra di ispirazione neofascista che mostra sfacciatamente il suo scetticismo antieuropeo e il suo belligerante nazionalpopulismo.

Ma il fatto che l’Europa entri in un territorio sconosciuto non significa che non possa prevedere meccanismi di controllo, quando sono ancora pendenti diverse consegne di fondi europei allo stato che ne è il primo destinatario. L’Italia tende apertamente all’estrema destra, ma l’Europa deve rafforzare i meccanismi di controllo contro chi aspira a destabilizzare la stessa Ue.

La Vanguardia, Spagna

Meloni, Salvini e Berlusconi, uniti per interesse

La vincitrice delle elezioni è Giorgia Meloni, la leader dei Fratelli d’Italia. Ma da sola non può governare. Il partito di estrema destra avrà bisogno dei suoi partner nella coalizione, principalmente la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi.

È chiaramente un matrimonio di convenienza, sanno di aver bisogno l’uno dell’altro, ma il rapporto personale tra loro non è buono. Meloni e Salvini sono alleati e rivali, si contendono il voto di destra e personalmente non si sopportano. Il veterano Berlusconi la guarderà sempre con condiscendenza, come quella ragazza di 31 anni che nominò ministra della gioventù. Ora è il partner minore di un’alleanza che una volta ha dominato.

Non le hanno reso le cose facili in questa campagna: mentre Meloni cercava di convincere l’Europa che non sarà lei la porta d’ingresso di Mosca in Italia, Salvini, ammiratore di lunga data di Putin, chiedeva il ritiro delle sanzioni alla Russia. A Berlusconi, che era solito presentare il presidente russo come il suo “fratellino”, è sfuggita una giustificazione per l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin che, secondo lui, è stato “spinto” dai suoi ministri a sostituire il governo Zelenskyj con “persone perbene”. C’è da aspettarsi, quindi, che ci saranno delle discrepanze tra di loro, anche se alla fine si sono sempre dimostrate persone molto pratiche.

The Wall Street Journal, Stati Uniti

Il momento della verità per la destra italiana

Gli italiani sono andati alle urne per eleggere un nuovo governo e la grande vincitrice sarà una coalizione di destra guidata da Giorgia Meloni. Ci si potrebbe chiedere cosa ci sia di diverso rispetto agli ultimi anni.

Meloni è stata troppo timida nella sua riluttanza a prendere le distanze completamente dall’eredità fascista del suo partito. Ma non è nemmeno chiaro quanto potrebbe cambiare la politica italiana sotto il suo controllo. Per quanto riguarda l’economia, c’è da aspettarsi un programma populista di destra convenzionale (per l’Italia) che si concentrerà su tagli alle tasse mirati e aiuti al welfare piuttosto che su riforme da big bang come quelle che la nuova leader conservatrice sta tentando nel Regno Unito.