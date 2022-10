Ucraina

Le forze armate di Kiev continuano ad avanzare e hanno sfondato le posizioni russe sul fiume Dnepr a nordest di Cherson, una città strategica controllata dai russi nell’Ucraina meridionale. L’avanzata è stata confermata dall’esercito di Mosca. A est, le forze ucraine si sono spinte nella regione di Luhansk, sempre sotto controllo russo.

Corea del Nord-Giappone

Il 4 ottobre Pyongyang ha lanciato un missile balistico a raggio intermedio sul Giappone, che ha emesso un allarme per i residenti invitandoli a mettersi al riparo. Il ministro della difesa giapponese Yasukazu Hamada ha detto che l’arma ha volato per 4.600 chilometri – la distanza più lunga mai percorsa da un missile nordcoreano – prima di finire nell’oceano Pacifico. È il primo lancio di missili nordcoreani sul Giappone dal 2017 e il quinto effettuato da Pyongyang in una settimana. Il 1 ottobre due razzi erano caduti nelle acque al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone.

Iran

Il 3 ottobre la guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, 83 anni, ha incolpato Stati Uniti e Israele per le proteste in corso nel paese da oltre due settimane, accusandoli di voler fermare il “progresso” dell’Iran. Khamenei ha definito come “rivolte” le proteste antigovernative, tra le più grandi che il paese abbia mai visto in epoca recente e scoppiate dopo che una donna curda di 22 anni, Mahsa Amini, è morta il 16 settembre mentre era sotto custodia della polizia morale iraniana per come aveva indossato il velo.

Indonesia

Il 4 ottobre gli inquirenti hanno interrogato i funzionari di polizia che sono accusati dai tifosi di aver provocato la morte di 125 persone dopo una partita di calcio allo stadio di Malang, a Java, il 2 ottobre. Secondo molti testimoni la polizia ha cominciato a sparare grandi quantità di gas lacrimogeni sulla folla, provocando il panico e la ressa.

Stati Uniti

Il fondatore del gruppo estremista Oath Keepers e altri quattro militanti avevano pianificato una “ribellione armata” per conservare al potere Donald Trump, ha sostenuto un procuratore federale il 3 ottobre durante il processo per l’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Stewart Rhodes e il suo gruppo erano pronti a entrare in guerra per impedire a Joe Biden di diventare presidente, ha dichiarato ai giurati Jeffrey Nestler. Gli imputati sono i primi di centinaia di persone arrestate durante la rivolta del Campidoglio a essere processati per cospirazione sediziosa, un’accusa che risale all’epoca della guerra civile e che prevede fino a vent’anni di carcere.

Filippine

Il giornalista Percival Mabasa è stato ucciso il 3 ottobre vicino a casa sua, a Las Piñas, una località a venti chilometri dalla capitale, Manila. Mabasa stava andando verso gli uffici dell’emittente radiofonica Dwbl quando alcuni assalitori in auto e in moto gli hanno sparato uccidendolo. Il giornalista, conosciuto come Percy Lapid, aveva criticato l’ex presidente Rodrigo Duterte e le politiche del suo successore, Ferdinand Marcos Jr.

Nobel

Il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è stato assegnato il 3 ottobre al genetista svedese Svante Pääbo, per le sue scoperte sui genomi degli ominidi estinti e l’evoluzione umana. Il 4 ottobre sarà annunciato il premio per la fisica.