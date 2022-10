Unione europea

Il Consiglio europeo nelle prime ore del 21 ottobre ha definito un’intesa, basata sulle proposte della Commissione, sulle misure per gestire la crisi energetica. Tra i punti approvati figurano la creazione di una piattaforma aggregata per il gas, che prevede una quota obbligatoria del 15 per cento del volume totale degli stoccaggi, incentivi per le rinnovabili e un tetto al prezzo del gas nella formazione dell’elettricità. C’è inoltre un’apertura, per quanto cauta, su un possibile debito comune per fronteggiare i maggiori costi dell’approvvigionamento energetico.

Regno Unito

La premier britannica Liz Truss si è dimessa il 20 ottobre dopo aver perso il sostegno di numerosi esponenti del suo partito conservatore. Nel discorso di commiato, Truss ha detto di non essere in grado di portare a termine il mandato vista la crisi politica in cui è sprofondato il governo, in particolare per le scelte di politica economica. Truss ha guidato il governo per un mese e mezzo, il mandato più corto nella storia del paese. Ora nel partito dei tory si aprono le consultazioni per indicare un segretario e quindi un nuovo premier. Le opposizioni del Partito laburista e del Partito liberaldemocratico chiedono di andare a nuove elezioni.

Sudan

Almeno 150 persone, tra cui donne e bambini, sono state uccise tra il 19 e il 20 ottobre in nuovi scontri tra diversi gruppi etnici nello stato del Nilo Blu, nel Sudan meridionale. Gli analisti imputano gli scontri a questioni irrisolte sulla terra e sulla cittadinanza e alla militarizzazione dei gruppi tribali.

Palestina

Un giovane palestinese è stato ucciso nella notte tra giovedì e venerdì durante un’operazione dell’esercito israeliano a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Intanto un rapporto redatto dalla commissione di inchiesta delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati e Israele afferma che “l’occupazione israeliana è illegale ai sensi del diritto internazionale”. Per questo “la commissione ha invitato l’assemblea generale dell’Onu a richiedere un parere consultivo urgente alla Corte internazionale di giustizia sulle conseguenze legali del continuo rifiuto di Israele di porre fine all’occupazione dei Territori palestinesi occupati”.

Nuova Zelanda

Migliaia di agricoltori, alcuni dei quali alla guida dei loro trattori, hanno protestato il 20 ottobre nelle principali città della Nuova Zelanda contro il piano del governo di tassare le emissioni di gas serra del bestiame.

Messico

Un enorme incendio è scoppiato il 20 ottobre ad Aguascalientes, nel Messico centrale, quando un’autocisterna piena di carburante si è schiantata contro un cavalcavia ferroviario, dando fuoco alle case circostanti. Tutta l’area è stata avvolta da un denso fumo ed è stata evacuata, anche se non ci sono state vittime.