Cina

Il 23 ottobre il presidente Xi Jinping è stato confermato per uno storico terzo mandato al termine del ventesimo congresso del Partito comunista cinese a Pechino. Il comitato permanente del partito è composto esclusivamente da stretti alleati del presidente. Li Qiang, capo del partito a Shanghai, sarà primo ministro in sostituzione di Li Keqiang.

Regno Unito

L’ex ministro delle finanze Rishi Sunak ha annunciato il 23 ottobre la sua candidatura a leader del Partito conservatore dopo le dimissioni della premier Liz Truss. Sunak potrebbe essere nominato leader già oggi, dato che l’ex primo ministro Boris Johnson ha rinunciato a candidarsi e che Penny Mordaunt, l’unica sfidante, potrebbe non avere il sostegno di cento deputati conservatori, necessario per candidarsi.

Slovenia

L’ex ministro degli esteri Anže Logar, conservatore, è arrivato in testa nel primo turno delle elezioni presidenziali del 23 ottobre. Secondo i risultati quasi definitivi, Logar ha ottenuto il 34 per cento dei voti, contro il 27 per cento dell’avvocata Nataša Pirc Musar, ex responsabile dell’autorità per la protezione dei dati personali. Il ballottaggio è previsto il 13 novembre.

Somalia

Il 23 ottobre nove persone sono morte e quarantasette sono rimaste ferite in un attacco condotto dal gruppo jihadista Al Shabaab in un hotel a Chisimaio, nel sud del paese. L’attacco, durato sei ore, è stato condotto da quattro uomini: uno si è fatto esplodere e gli altri tre sono stati uccisi dalle forze di sicurezza.

Brasile

Il 23 ottobre la polizia federale ha affermato che l’ex deputato Roberto Jefferson, legato al presidente Jair Bolsonaro, ha lanciato alcune granate per evitare il suo arresto ferendo due poliziotti. Jefferson, che doveva scontare una pena detentiva per violazione degli arresti domiciliari, è stato poi arrestato. L’episodio si è verificato a Comendador Levy Gasparian, nello stato di Rio de Janeiro.

Stati Uniti

In un’intervista al quotidiano spagnolo El País, Andrew Wylie, l’agente di Salman Rushdie, ha rivelato che l’autore di Versetti satanici ha perso la vista da un occhio e l’uso di una mano in seguito all’attacco subìto il 12 agosto mentre teneva un discorso a Chautauqua, nello stato di New York. L’attentatore, uno statunitense di origine libanese di 24 anni, è attualmente sotto processo.

Messico

Il 23 ottobre almeno due persone sono morte nel passaggio dell’uragano Roslyn sullo stato di Nayarit, nell’ovest del paese. L’uragano, che ha perso forza dopo aver toccato terra, ha danneggiato case e strade.