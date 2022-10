Regno Unito

L’ex ministro dell’economia britannico Rishi Sunak è stato nominato il 24 ottobre leader del Partito conservatore e diventerà il nuovo primo ministro dopo aver incontrato il re, Carlo III. L’ultima rivale, Penny Mordaunt, si è ritirata per aiutare la stabilità economica del paese. Sunak, 42 anni, sarà il premier britannico più giovane degli ultimi duecento anni e il primo non bianco.

Ucraina

Sette civili sono stati uccisi e altri tre feriti il 24 ottobre a Bakhmut, nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale, dove le truppe ucraine hanno respinto gli attacchi russi in dieci località. Intanto la Nato ha accusato Mosca di cercare pretesti per una nuova escalation in Ucraina. Il 24 ottobre il ministro della difesa russo Sergej Šojgu aveva accusato il governo di Kiev di voler usare una “bomba sporca”, che usa materiale radioattivo. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica invierà una squadra per ispezionare due siti ucraini.

Cisgiordania

Almeno sei palestinesi sono stati uccisi e 21 feriti il 25 ottobre dalle forze israeliane che hanno fatto irruzione in diverse aree della Cisgiordania, hanno dichiarato alcuni funzionari palestinesi: cinque persone sono state uccise a Nablus mentre un altro palestinese, di 19 anni, è stato ucciso durante gli scontri nel villaggio di Nabi Saleh, vicino a Ramallah.

Etiopia

I rappresentanti del governo etiope e quelli delle forze regionali del Tigrai sono arrivati il 24 ottobre a Pretoria, in Sudafrica, per i primi colloqui di pace formali, promossi dall’Unione africana, dallo scoppio del conflitto due anni fa. Al momento l’esercito etiope e i suoi alleati, tra cui le truppe eritree, sono in una posizione di forza, avendo recentemente riconquistato importanti città nella regione.

Birmania

Circa ottanta persone sono state uccise e cento ferite il 23 ottobre nel corso di un raid dell’aviazione birmana contro un raduno dell’Organizzazione per l’indipendenza del Kachin, uno stato nel nord della Birmania. I gruppi per i diritti umani hanno accusato i generali al potere di violazione delle leggi di guerra e hanno chiesto alla comunità internazionale di imporre un divieto sulla vendita di armi e carburante al paese.

Stati Uniti

Una studente e un’insegnante sono state uccise la mattina del 24 ottobre in una sparatoria alla Central visual and performing arts high school di St. Louis. L’attentatore è stato identificato come Orlando Harris, un diciannovenne che si era diplomato alla scuola l’anno scorso e che è stato ucciso dalla polizia.

India

Il 25 ottobre New Delhi si è svegliata immersa in una nuvola tossica dopo la festa indù di Diwali, che è stata celebrata con migliaia di fuochi d’artificio nonostante il divieto emesso dalle autorità indiane. Secondo la società internazionale di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico IQAir, l’indice di qualità dell’aria nella capitale indiana ha mostrato un livello di particelle nocive pm 2,5 pari a 350, più di 23 volte il massimo giornaliero stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità.