Regno Unito

Il 25 ottobre il nuovo primo ministro Rishi Sunak ha confermato quasi in blocco la squadra del precedente governo guidato da Liz Truss. È stata richiamata anche la ministra dell’interno Suella Braverman, ultraconservatrice, che si era dimessa il 19 ottobre dopo essere stata accusata di aver usato l’indirizzo email personale per inviare documenti ufficiali. Sunak ha promesso di rimediare agli errori commessi dal precedente governo.

Ucraina-Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha chiesto il 25 ottobre alla comunità internazionale di coprire un deficit di bilancio di 38 miliardi di dollari per il 2023 causato dall’invasione russa. Secondo una stima della Banca mondiale, i danni materiali dell’invasione ammontano a circa 345 miliardi di dollari.

Russia-Stati Uniti

Il 25 ottobre il tribunale di Krasnogorsk, vicino a Mosca, ha confermato in appello la condanna a nove anni di prigione della giocatrice di basket statunitense Brittney Griner. Griner, arrestata a febbraio in un aeroporto della capitale dopo essere stata trovata in possesso di sigarette elettroniche alla marijuana, aveva chiesto una riduzione della pena.

Sudan

Il 25 ottobre un manifestante per la democrazia è stato ucciso alla periferia della capitale Khartoum nel primo anniversario del colpo di stato militare condotto dal generale Abdel Fattah al Burhan. L’uomo è stato investito da un veicolo militare. Il bilancio della repressione sale così a 119 vittime.

Repubblica Democratica del Congo

L’associazione della stampa estera ha espresso il 25 ottobre la sua preoccupazione per la scomparsa, avvenuta il giorno prima, del giornalista congolese Steve Wembi, collaboratore di vari mezzi d’informazione tra cui il New York Times. Secondo l’associazione, Wembi è stato arrestato da agenti dei servizi segreti e risulta attualmente introvabile, ma un portavoce del governo ha smentito.

Haiti

Il 25 ottobre il ministero della salute ha annunciato che i casi di colera nel paese sono raddoppiati nel giro di pochi giorni. Il bilancio al 23 ottobre è di 1.972 casi sospetti e 41 decessi, contro i 964 casi sospetti e 33 decessi del 19 ottobre. La maggior parte dei contagi è stata registrata nella capitale Port-au-Prince e nel vicino comune di Cité Soleil.

Bangladesh

Il governo ha affermato il 25 ottobre che il bilancio del passaggio del ciclone Sitrang sul sud del paese è salito ad almeno ventiquattro vittime e otto dispersi. Sono circa un milione le persone che sono state costrette a lasciare le loro case.