Ucraina-Russia

Il 1 dicembre Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, ha affermato che tra diecimila e tredicimila soldati ucraini sono morti dall’inizio dell’invasione russa a febbraio. Il mese scorso il capo di stato maggiore statunitense Mark Milley aveva ipotizzato la morte o il ferimento di circa centomila soldati ucraini. Intanto, nel corso di un incontro alla Casa Bianca, il presidente statunitense Joe Biden e quello francese Emmanuel Macron hanno espresso la volontà di cercare una soluzione al conflitto che possa essere accettabile per Kiev.

Sudafrica

L’African national congress (Anc, al potere) ha indetto il 1 dicembre una riunione urgente dopo che una commissione indipendente ha presentato un rapporto che potrebbe innescare una procedura di destituzione del presidente Cyril Ramaphosa. Ramaphosa è accusato di aver insabbiato un furto di denaro subìto nella sua azienda agricola nel 2020 per nascondere un caso di riciclaggio. Il presidente avrebbe anche corrotto gli autori del furto affinché mantenessero il silenzio.

Repubblica Democratica del Congo

Il 1 dicembre, dopo cinque giorni di tregua, sono ripresi i combattimenti tra l’esercito e i ribelli dell’M23 nella provincia orientale del Nord Kivu. Secondo fonti locali, almeno cinquanta civili sono però morti il 29 novembre negli scontri scoppiati tra l’M23 e delle milizie locali settanta chilometri a nord del capoluogo Goma.

Cile-Bolivia

Il 1 dicembre i governi di Cile e Bolivia hanno raggiunto un accordo alla Corte internazionale di giustizia (Cig) per mettere fine a una disputa legata al fiume Silala, che scorre al confine tra i due paesi. La presidente della corte Joan E. Donoghue ha affermato che entrambe le parti hanno accettato di considerare il fiume “un corso d’acqua internazionale”. Nel 2018 la Cig aveva bocciato una richiesta della Bolivia di riavere l’accesso al mare perso durante la guerra del Pacifico, combattuta con il Cile tra il 1879 e il 1884.

Stati Uniti

Il congresso ha approvato il 1 dicembre una legge che permette di evitare uno sciopero del settore ferroviario che avrebbe potuto avere effetti devastanti sull’economia statunitense. L’accordo prevede un aumento salariale retroattivo del 24 per cento per il quinquennio 2020-2024, mentre è stato bocciato il congedo retribuito per malattia.

Stati Uniti

Il 2 dicembre il presidente di Twitter Elon Musk ha annunciato la sospensione per “incitamento alla violenza” dell’account del rapper Kanye West, che ultimamente si fa chiamare Ye. Il rapper, noto per le posizioni antisemite e filonaziste, aveva pubblicato un’immagine di una svastica sovrapposta alla stella di David.