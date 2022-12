Russia-Ucraina

Il 6 dicembre Mosca ha lanciato numerosi missili contro le infrastrutture della rete energetica ucraina, in particolare nella regione di Zaporižžja. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj gli attacchi hanno danneggiato infrastrutture ed edifici residenziali. Il ministero della difesa russo ha dichiarato che si tratta di una risposta agli attacchi ucraini del 5 dicembre contro l’aeroporto di Dyagilevo nella regione di Ryazan e l’aeroporto di Engels nella regione di Saratov.

Corea del Nord

Il 6 dicembre l’artiglieria nordcoreana ha continuato i lanci di missili nelle acque vicine ai confini marittimi con la Corea del Sud. L’esercito nordcoreano ha dichiarato che i tiri sono un monito contro le esercitazioni militari sudcoreane in corso. Lo stato maggiore della Corea del Sud ha dichiarato che i missili nordcoreani sparati il 5 dicembre sono caduti nelle zone cuscinetto tra i due paesi e ha definito questo attacco una violazione dell’accordo intercoreano del 2018 per ridurre le tensioni.

Unione europea

Il parlamento europeo e gli stati dell’Ue hanno raggiunto un accordo il 6 dicembre per vietare l’importazione di prodotti che hanno contribuito alla deforestazione. L’importazione di cacao, caffè, soia, olio di palma, legname, carne bovina e gomma, oltre a diversi materiali associati (pelle, cioccolato, mobili, carta, carbone) sarà vietata se provenienti da terreni deforestati dopo il dicembre 2020. Le aziende saranno tenute a verificare l’origine delle merci e che i diritti umani siano stati rispettati.

Indonesia

Il parlamento indonesiano ha approvato il 6 dicembre degli emendamenti legislativi che vietano la convivenza e il sesso al di fuori del matrimonio e apportano altre importanti modifiche al codice penale. Le norme si applicano a indonesiani e stranieri e ripristinano anche il divieto di insultare il presidente, le istituzioni statali o l’ideologia nazionale indonesiana nota come pancasila. Il nuovo codice penale, approvato all’unanimità dal parlamento, sostituisce il quadro normativo in uso dall’indipendenza del 1946, che era un mix di diritto olandese, diritto consuetudinario noto come hukum adat e diritto indonesiano moderno.

Grecia

Violente proteste sono scoppiate il 5 dicembre a Salonicco dopo che la polizia ha sparato a un ragazzo di 16 anni di etnia rom che non avrebbe avrebbe pagato la benzina comprata a un distributore. Dopo un inseguimento, uno degli agenti ha sparato colpendo alla testa il giovane che ora è ricoverato in gravi condizioni. Il poliziotto è stato arrestato e sospeso dal servizio.

Spazio

Il 5 dicembre la navicella Orion della Nasa ha sorvolato la Luna a meno di 130 chilometri dalla sua superficie, una manovra che segna l’inizio del viaggio di ritorno verso la Terra per questa prima missione del programma Artemis.

Lavoro

Più di una persona su cinque in tutto il mondo ha subìto una qualche forma di violenza e molestia sul lavoro ma circa la metà delle vittime non le denuncia. Lo ha rivelato un’inchiesta pubblicata il 5 dicembre dall’Organizzazione internazionale del lavoro.