Ucraina

Il 29 dicembre la presidenza e le autorità militari hanno denunciato “massicci” attacchi di oltre 120 missili russi su diverse città del paese, tra cui la capitale Kiev, dove tre persone sono rimaste ferite. Il 90 per cento di Leopoli, la principale città dell’Ucraina occidentale, è rimasta senza elettricità dopo l’ultimo bombardamento russo contro le infrastrutture energetiche.

Serbia

La minoranza serba del Kosovo, che per quasi tre settimane ha bloccato le strade nel nord della regione, toglierà le barricate, ha annunciato il 28 dicembre il presidente serbo Aleksandar Vučić dopo l’appello di Washington e Bruxelles. Le autorità di Pristina hanno anche liberato un ex agente di polizia serbo kosovaro precedentemente arrestato dalla polizia kosovara. Il Kosovo, ex provincia serba, ha dichiarato l’indipendenza nel 2008, ma Belgrado non lo riconosce.

Cina-Unione europea

La commissione europea ha convocato una riunione per il 29 dicembre per “discutere possibili misure per un approccio coordinato” dei 27 di fronte all’impennata dell’epidemia di covid-19 in Cina. Il leader cinese Xi Jinping ha annunciato la revoca, dall’8 gennaio, delle quarantene obbligatorie all’arrivo in Cina. Allo stesso tempo, la commissione sanità ha parlato di un graduale ripristino dell’autorizzazione per i viaggi all’estero. Di conseguenza, il numero di ricerche di destinazioni estere è aumentato di dieci volte rispetto allo scorso anno. Stati Uniti, Italia, Giappone, Taiwan e India hanno annunciato test obbligatori ai visitatori provenienti dalla Cina.

Bolivia

La polizia ha arrestato un importante leader dell’opposizione di destra con l’accusa di terrorismo. Luis Fernando Camacho è il governatore di Santa Cruz, la regione più ricca del paese e nel 2019 aveva contribuito a destituire il presidente Evo Morales. I suoi sostenitori hanno condannato il suo arresto come un rapimento e sono scesi in strada per protestare. Ma l’ufficio del procuratore di stato ha dichiarato che l’arresto è dovuto all’accusa di presunta partecipazione a un colpo di stato. Camacho è in contrasto con il presidente Luis Arce da quando lo ha sconfitto alle elezioni del 2020.

Stati Uniti-Messico

I migranti bloccati a Ciudad Juárez, città del Messico settentrionale al confine con gli Stati Uniti, hanno denunciato il 28 dicembre la costruzione di un nuovo muro di container al confine con il Texas. I container sono stati installati sul lato statunitense del Rio Grande, un fiume che segna la frontiera e che in Messico è conosciuto come Rio Bravo. Un muro simile, fatto di 915 container, era stato eretto dalle autorità dell’Arizona, deturpando la Coronado National Forest, un’area naturale protetta a livello federale. I tribunali ne hanno ordinato lo smantellamento entro il 4 gennaio.