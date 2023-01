Ucraina-Russia

Il 2 gennaio l’esercito russo ha condotto un nuovo raid aereo sulla capitale ucraina di Kiev, senza causare vittime. Il giorno prima almeno quattro persone erano morte nei bombardamenti russi su Kiev e altre località del paese.

Croazia

Il 1 gennaio la Croazia è diventata il ventesimo paese ad adottare l’euro. La moneta europea prende il posto della kuna, introdotta nel 1994 dopo l’indipendenza del paese. Lo stesso giorno la Croazia è entrata a far parte dello spazio Schengen, un’area in cui è garantita la libera circolazione delle persone. L’adesione del paese balcanico allo spazio Schengen era stata approvata dall’Unione europea il mese scorso.

Brasile

Luiz Inácio Lula da Silva si è insediato il 1 gennaio come presidente, impegnandosi a “ricostruire il paese” e a “riconciliare i brasiliani”. Lula, 77 anni, già al potere dal 2003 al 2011, ha affermato che il Brasile non ha bisogno di distruggere la foresta amazzonica per sostenere la sua agricoltura.

Colombia

Il 1 gennaio il presidente Gustavo Petro ha annunciato la firma di un cessate il fuoco di sei mesi con i cinque principali gruppi armati e di narcotrafficanti del paese. Si tratta dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln), della Segunda marquetalia, dell’Estado mayor central, delle milizie di autodifesa Agc e delle forze di autodifesa della Sierra Nevada.

Messico

Quattordici persone – dieci guardie carcerarie e quattro detenuti – sono morte il 1 gennaio nell’attacco condotto da un commando armato contro una prigione a Ciudad Juárez, nello stato settentrionale di Chihuahua. La procura locale ha affermato che almeno ventiquattro detenuti sono evasi. La prigione ospita membri dei cartelli della droga rivali di Sinaloa e Juárez.

Siria-Israele

Nella notte tra il 1 e il 2 gennaio l’aviazione israeliana ha condotto un raid contro l’aeroporto internazionale di Damasco, causando la morte di quattro persone, tra cui due soldati siriani. Nell’area dell’aeroporto sono attivi gruppi armati sostenuti dall’Iran e dall’Hezbollah libanese.

Uganda

Almeno nove persone, tra cui alcuni bambini, sono morte schiacciate nella calca nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio durante le celebrazioni del nuovo anno in un centro commerciale della capitale Kampala. L’incidente si è verificato su una piattaforma dove centinaia di persone stavano guardando i fuochi d’artificio.

Mauritius-Regno Unito

Il 1 gennaio il primo ministro di Mauritius, Pravind Jugnauth, ha annunciato l’avvio dei negoziati con il Regno Unito sulla sovranità dell’arcipelago delle Chagos, nell’oceano Indiano. Mauritius ha ottenuto l’indipendenza dal Regno Unito nel 1968, ma Londra ha mantenuto il controllo delle Chagos. Sull’isola di Diego Garcia, che fa parte dell’arcipelago, è presente una base militare gestita congiuntamente dal Regno Unito e dagli Stati Uniti.