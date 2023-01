Ucraina

Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato il 17 gennaio che l’attacco a Dnipro e l’escalation degli attacchi russi sottolineano la necessità per l’occidente di “accelerare il processo decisionale” nella fornitura di armi a Kiev. Secondo le autorità ucraine nelle ultime 24 ore la Russia ha lanciato più di settanta razzi contro il suo territorio. Il bilancio delle vittime dell’attacco russo del 14 gennaio contro un edificio residenziale a Dnipro è salito a 41, diventando uno dei più alti dall’inizio della guerra.

Perù

Migliaia di manifestanti, per lo più provenienti dalle regioni meridionali del paese, sono confluiti a Lima negli ultimi giorni e preparano nuove proteste nella capitale per chiedere le dimissioni della presidente Dina Boluarte e nuove elezioni. Il movimento è cominciato il 7 dicembre dopo la destituzione e l’arresto del presidente Pedro Castillo. I disordini hanno causato 42 morti.

Bielorussia

Si è aperto il 17 gennaio a Minsk il processo in contumacia dell’esponente dell’opposizione Svetlana Tichanovskaja. Attualmente in esilio in Polonia, Tichanovskaja, 40 anni, deve rispondere di una decina di accuse, tra cui alto tradimento e “cospirazione per prendere il potere in modo incostituzionale”.

Russia

Un ex comandante del gruppo mercenario russo Wagner che ha combattuto in Ucraina ha dichiarato di essere fuggito in Norvegia e di aver chiesto asilo a Oslo. Andrej Medvedev, 26 anni, si era unito al gruppo il 6 luglio 2022 e ha dichiarato in un video pubblicato dall’organizzazione per i diritti umani Gulagu.net di essere scappato dal gruppo militare dopo aver assistito all’uccisione di disertori catturati da Wagner.

Cina

Nel 2022 la popolazione è diminuita per la prima volta dal 1961, con il tasso di natalità nazionale che ha toccato un minimo storico: 6,77 nascite ogni mille donne, contro il 7,52 dell’anno precedente. La popolazione – 1,41 miliardi di persone – è diminuita di 850mila unità rispetto al 2021.

Germania

Il socialdemocratico Boris Pistorius sarà il prossimo ministro della difesa dopo le dimissioni di Christine Lambrecht. Lambrecht si era dimessa il 16 gennaio in seguito alle critiche ricevute per un video postato su Instagram il giorno di capodanno dalle strade di Berlino, in cui faceva il punto sulla guerra in Ucraina con il sottofondo di fuochi d’artificio. L’opposizione aveva definito il messaggio fuori luogo. Lambrecht era anche accusata di avere una scarsa conoscenza del mondo dell’esercito e di non essere sufficientemente preparata per gestire il proprio ruolo in un momento delicato come quello attuale.

Regno Unito

Un agente della polizia di Londra (Met) ha ammesso decine di stupri e reati sessuali ai danni di almeno dodici donne. David Carrick, 48 anni, che ha conosciuto alcune vittime attraverso siti web di incontri, si è dichiarato colpevole di 49 reati commessi nell’arco di due decenni e di aver usato il suo ruolo per incutere timore alle sue vittime. La Met si è scusata dopo che è emerso che Carrick era stato segnalato alla polizia per nove episodi, tra cui alcune accuse di stupro, tra il 2000 e il 2021.