Ucraina

Il presidente francese Emmanuel Macron non ha escluso l’invio di aerei da combattimento a Kiev e potrebbe prendere in considerazione l’addestramento di piloti di jet da combattimento ucraini. Il presidente statunitense Joe Biden, invece, parlando con i giornalisti, ha affermato che Washington non invierà caccia F-16 all’Ucraina.

Pakistan

Il bilancio dell’attentato suicida commesso il 30 gennaio contro una moschea a Peshawar, nel nordovest del Pakistan, è salito ad almeno 88 morti. I taliban pachistani hanno ritirato la loro precedente rivendicazione. L’esplosione è avvenuta al momento della preghiera di mezzogiorno.

Burkina Faso

Almeno tredici persone – dieci gendarmi, due ausiliari dell’esercito e un civile – sono state uccise il 30 gennaio in un attacco commesso da sospetti jihadisti nel nord del paese. I gendarmi e i Volontari per la difesa della patria erano di stanza nella località di Falangoutou, nella regione del Sahel.

Uzbekistan

Il 31 gennaio il giornalista Daouletmourat Tajimouratov è stato condannato a 16 anni di carcere per “tentato golpe”. Tajimouratov era uno dei leader delle proteste dell’estate scorsa che chiedevano di mantenere l’autonomia del Karakalpakistan e la cui repressione ha causato la morte di almeno 21 persone. Il processo riguardava in tutto 22 persone, di cui 16 sono state condannate a pene comprese tra i 3 e i 16 anni di carcere per il loro coinvolgimento nei disordini.

Cina

Le autorità della provincia di Sichuan, nel sudovest del paese, hanno permesso alle coppie di avere un numero illimitato di figli. Nel 2022 la popolazione cinese è diminuita per la prima volta in sessant’anni. Dal 2021 la politica del figlio unico era stata variata a livello nazionale, consentendo tre bambini a famiglia.

Salute

La pandemia di covid-19, che sta entrando nel suo quarto anno e ha già ucciso milioni di persone, è ancora abbastanza grave da mantenere il livello massimo di allerta lanciato nel 2020, ha dichiarato il 30 gennaio l’Organizzazione mondiale della sanità.

Namibia

Il numero di rinoceronti a rischio di bracconaggio ha raggiunto il massimo storico lo scorso anno: 87 animali sono stati uccisi rispetto ai 45 del 2021, secondo i dati ufficiali del governo. La popolazione africana di rinoceronti è stata decimata nel corso dei decenni per alimentare la domanda di corno di rinoceronte che, nonostante sia fatto dello stesso materiale dei capelli e delle unghie dei rinoceronti, è apprezzato, soprattutto in Asia orientale, nella medicina tradizionale e nella gioielleria.