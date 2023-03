Cambogia

Il 3 marzo il leader dell’opposizione Kem Sokha è stato condannato a ventisette anni di prigione per “tradimento”, con l’accusa di aver cospirato con potenze straniere per rovesciare il governo del primo ministro Hun Sen, al potere dal 1985. Dopo la lettura della sentenza Kem Sokha è stato trasferito agli arresti domiciliari. Alcune associazioni per la difesa dei diritti umani hanno denunciato un “processo politico”, mentre l’ambasciatore statunitense W. Patrick Murphy ha parlato di “errore giudiziario”.

Vietnam

Il 2 marzo Vo Van Thuong, 32 anni, si è insediato come presidente dopo essere stato designato dall’assemblea nazionale con 487 voti favorevoli su 488. Negli ultimi mesi il Partito comunista al potere ha lanciato una campagna anticorruzione che ha portato alla destituzione del precedente capo dello stato, Nguyen Xuan Phuc, e di molti alti funzionari.

Ucraina-Russia-Stati Uniti-India

Nel corso del vertice dei ministri degli esteri del G20 a New Delhi, il segretario di stato statunitense Antony Blinken ha incontrato il 2 marzo il suo collega russo Sergej Lavrov per la prima volta dall’inizio del conflitto in Ucraina, invitando Mosca a mettere fine alla sua “guerra di aggressione”. Il vertice si è concluso senza un comunicato congiunto a causa delle divergenze sull’Ucraina. Intanto, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che due civili sono rimasti uccisi in un attacco terroristico ucraino nella regione di Brjansk, in Russia.

Grecia

Il 2 marzo uno sciopero ha paralizzato i trasporti ferroviari in tutto il paese dopo che almeno 57 persone sono morte in uno scontro frontale tra un treno merci e un treno passeggeri vicino a Larissa, nel centro del paese. Durante una manifestazione di protesta a Salonicco sono state lanciate pietre e bombe molotov. L’incidente è stato causato da un errore umano favorito dai problemi della rete ferroviaria greca.

Regno Unito

Secondo un rapporto presentato il 2 marzo, i servizi segreti dell’MI5 avrebbero potuto sventare l’attentato terroristico del 2017 alla Manchester Arena che ha causato ventidue vittime, tra cui sette bambini. Il rapporto afferma che i servizi segreti hanno sottovalutato le informazioni ricevute sulla radicalizzazione e sulle possibili intenzioni dell’autore dell’attentato suicida, Salman Abedi, un britannico d’origine libica di ventidue anni.

Somalia

Il 2 marzo Abdirahim Ali Ismail, sindaco di Las Anod, nella repubblica autoproclamata del Somaliland, ha affermato che dal 6 febbraio almeno 210 civili sono morti e 680 sono rimasti feriti negli scontri tra milizie fedeli alla Somalia e forze indipendentiste. Circa duecentomila persone sono state costrette a lasciare le loro case. Il Somaliland ha proclamato la sua indipendenza dalla Somalia nel 1991, ma non ha mai ottenuto il riconoscimento della comunità internazionale.

Panamá

Il 2 marzo è cominciata a Città di Panamá la conferenza delle Nazioni Unite “Our ocean”, il cui obiettivo è raggiungere un accordo finale su un trattato per preservare gli oceani, creando aree protette che coprano il 30 per cento della superficie marina entro il 2030. Gli Stati Uniti hanno annunciato finanziamenti per sei miliardi di dollari, mentre l’Unione europea ha stanziato ottocento milioni di euro.