Penisola coreana

Il 13 marzo la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via alle più grandi esercitazioni militari congiunte degli ultimi cinque anni, che dovrebbero durare almeno dieci giorni. Il giorno prima la Corea del Nord, che contesta le esercitazioni, aveva lanciato due missili da crociera nel mar del Giappone.

Birmania

Il 13 marzo le Forze di difesa delle nazionalità karenni (Kndf), una milizia etnica che si batte contro la giunta militare al potere, ha accusato l’esercito di aver ucciso almeno ventuno persone tra civili e monaci buddisti nel corso di un attacco a un monastero a Nan Nein, nello stato Shan. Secondo i ribelli, i soldati hanno anche incendiato molte case.

Iran

Il ministero dell’interno ha annunciato il 12 marzo che più di cento persone sono state arrestate in varie province del paese con l’accusa di essere coinvolte nell’intossicazione di circa novecento alunne di scuole femminili, ricoverate a partire da novembre. Il ministero ha aggiunto che l’obiettivo del complotto era “far chiudere le scuole femminili” e che “è possibile il coinvolgimento di organizzazioni terroristiche”. I Mojahedin del popolo (Mek), un gruppo d’opposizione in esilio, hanno reagito accusando le autorità di voler “nascondere il loro coinvolgimento in questo atto criminale”.

Repubblica Democratica del Congo

Il 12 marzo le autorità della provincia orientale del Nord Kivu hanno affermato che almeno diciassette persone sono rimaste uccise in un attacco condotto dai ribelli delle Forze democratiche alleate (Adf) a Kirindera, nel territorio di Beni. Pochi giorni prima, nella notte tra l’8 e il 9 marzo, le Adf, affiliate al gruppo Stato islamico, avevano condotto un altro attacco nella zona, uccidendo quarantasei persone.

Libia

Circa trenta migranti risultano dispersi dopo il naufragio dell’imbarcazione su cui viaggiavano al largo della Libia, avvenuto il 12 marzo. Diciassette persone sono state soccorse da un mercantile che si trovava in zona. L’allarme era stato lanciato poche ore prima dall’ong Alarm phone.

Madagascar

Il 13 marzo la guardia costiera malgascia ha affermato che ventidue migranti sono morti in un naufragio avvenuto due giorni prima al largo delle coste dell’isola mentre cercavano di raggiungere l’isola di Mayotte, un dipartimento francese d’oltremare nel canale del Mozambico. Altre ventitré persone sono state soccorse e due risultano disperse.

Stati Uniti

Everything everywhere all at once ha vinto l’Oscar per il miglior film nel corso della cerimonia degli Academy awards 2023, che si è svolta il 12 marzo a Hollywood. La commedia fantastica diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert ha ottenuto sette statuette su undici nomination, compresa quella per Michelle Yeoh come migliore attrice.