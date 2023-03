Ucraina-Russia-Stati Uniti

Il 14 marzo un drone da ricognizione statunitense Mq-9 Reaper è precipitato nel mar Nero dopo essere stato intercettato da due aerei da caccia russi Su-27 mentre si trovava nello spazio aereo internazionale. La Casa Bianca ha denunciato “un atto pericoloso e sconsiderato”, mentre l’ambasciatore russo a Washington Anatoli Antonov ha invitato Washington a mettere fine ai voli “ostili” vicino alla frontiera russa.

Malawi

Il bilancio del passaggio del ciclone Freddy sul Malawi è salito il 14 marzo a 190 morti, 584 feriti e 37 dispersi. Altre venti persone sono morte in Mozambico. Il ciclone, il più longevo mai registrato, ha effettuato negli ultimi giorni un secondo passaggio sull’Africa australe. In precedenza aveva colpito il Madagascar, il Mozambico e di nuovo il Madagascar, causando 27 vittime.

Somalia

Il 14 marzo almeno cinque agenti di sicurezza sono morti e undici persone sono rimaste ferite in un attentato suicida rivendicato dal gruppo jihadista Al Shabaab a Bardera, nel sud del paese. Tra i feriti ci sono il governatore della regione di Ghedo, Ahmed Bulle Gared, e alcuni comandanti militari.

Argentina

Il 14 marzo l’Istituto nazionale di statistica e censimenti (Indec) ha annunciato che l’inflazione ha superato a febbraio la soglia simbolica del 100 per cento su base annua, attestandosi al 102,5 per cento. Da febbraio del 2022 i prezzi sono quindi più che raddoppiati. L’Argentina fronteggia da più di dieci anni una forte inflazione, dovuta principalmente ai continui deficit di bilancio.

Honduras-Cina

La presidente dell’Honduras Xiomara Castro (sinistra) ha annunciato il 14 marzo l’intenzione di stabilire relazioni diplomatiche con Pechino, una misura che comporterebbe automaticamente la fine del riconoscimento a Taiwan. L’Honduras è uno dei quattordici paesi che mantiene relazioni diplomatiche con l’isola, che Pechino considera una sua provincia.

Pakistan

Il 14 marzo decine di persone sono rimaste ferite negli scontri tra la polizia e i sostenitori dell’ex primo ministro Imran Khan davanti alla casa di quest’ultimo a Lahore, nell’est del paese. La polizia stava cercando di arrestare Khan, che non si era presentato in tribunale per rispondere a varie accuse, tra cui quella di non aver dichiarato alcuni doni ricevuti da funzionari di paesi esteri quando era al potere. Khan, destituito nell’aprile scorso in seguito a una mozione di sfiducia, è ancora molto popolare nel paese.

Polonia

Il 14 marzo un tribunale di Varsavia ha condannato l'attivista Justyna Wydrzyńska a otto mesi di lavori socialmente utili con l'accusa di assistenza all'aborto. Wydrzyńska aveva aiutato una donna a procurarsi una pillola abortiva. La Polonia ha una legislazione sull'aborto tra le più restrittive d'Europa.