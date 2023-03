Russia-Cina

Il 21 marzo, nel corso di un vertice al Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin e il suo collega cinese Xi Jinping hanno firmato un accordo che approfondisce il partenariato strategico tra i due paesi e “farà entrare le relazioni bilaterali in una nuova era”. Mosca e Pechino hanno anche raggiunto un’intesa sulla costruzione del gasdotto Forza della Siberia 2, che porterà il gas russo fino alla provincia cinese dello Xinjiang, passando per la Mongolia.

Ucraina-Russia-Giappone

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha effettuato il 21 marzo una visita a Buča, città simbolo delle atrocità commesse dall’esercito russo in Ucraina. In precedenza Kishida aveva incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj a Kiev. Lo stesso giorno il Fondo monetario internazionale ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il governo ucraino per un piano di aiuti da 15,6 miliardi di dollari.

Yemen

Il 22 marzo fonti militari yemenite hanno affermato che dieci soldati sono morti nei combattimenti con i ribelli huthi nel governatorato centro-occidentale di Marib. Sarebbero morti anche molti ribelli. L’episodio raffredda un po’ le speranze di pace, alimentate dal recente riavvicinamento tra l’Iran, che sostiene i ribelli, e l’Arabia Saudita, che sostiene le forze governative.

Uganda

Il 21 marzo il parlamento ha approvato una legge che prevede pesanti pene detentive per le persone che intrattengono relazioni omosessuali. Potranno essere punite anche le persone che affermano pubblicamente di appartenere alla comunità lgbt+. La legge passerà ora al presidente Yoweri Museveni, che potrà promulgarla o mettere il veto.

Tanzania

Il ministero della salute ha annunciato il 21 marzo che la misteriosa malattia che ha causato cinque vittime nel paese è stata identificata come malattia da virus Marburg, una febbre emorragica dall’elevata mortalità. Tre persone sono attualmente ricoverate in ospedale e 161 contatti sono sottoposti a monitoraggio. La malattia si è sviluppata nella regione del Kagera, nel nordovest del paese.

Afghanistan-Pakistan

Il 21 marzo un terremoto di magnitudo 6,5 sulla scala Richter ha colpito la provincia del Badakhshan, nel nordest dell’Afghanistan, e quella di Khyber Pakhtunkhwa, nel nordovest del Pakistan, causando almeno dodici vittime. Decine di persone sono rimaste ferite.

Acqua

Secondo un rapporto presentato dalle Nazioni Unite il 21 marzo, alla vigilia di una conferenza sull’acqua che si svolgerà fino al 24 marzo a New York, le carenze idriche “si stanno ampliando rapidamente” e c’è il “rischio imminente” di una crisi mondiale dell’acqua. Due miliardi di persone non hanno accesso all’acqua potabile e 3,6 miliardi non dispongono di servizi di depurazione efficienti. Le carenze idriche sono dovute principalmente ai consumi eccessivi e alla crisi climatica.